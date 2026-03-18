Zarząd biotechnologicznej spółki ogłosił plan emisji do 2 mln nowych akcji oraz do 204 tys. akcji serii S, z wyłączeniem prawa poboru. Decyzję w tej sprawie podejmie nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 13 kwietnia.

W ramach planowanej transakcji spółka zawarła z akcjonariuszem spółki - 5HT Fundacją Rodzinną - umowę inwestycyjną, na podstawie której zobowiązał się on przeprowadzić ofertę publiczną do 2 mln istniejących akcji, pożyczonych od prezesa Genomtec - Mirona Tokarskiego oraz Małgorzaty Małodobrej-Mazur i przeznaczyć całość środków pozyskanych ze sprzedaży akcji sprzedawanych na dokapitalizowanie spółki poprzez objęcie akcji nowej emisji. Dodatkowo Genomtec pozyskał od akcjonariusza 5HT Fundacja Rodzinna 1 mln zł pożyczki z prawem konwersji na akcje.

Środki pozyskane z emisji akcji nowej emisji Genomtec zamierza przeznaczyć przede wszystkim na wsparcie procesu M&A oraz dalszą realizację kluczowych projektów rozwojowych. Finansowanie obejmie w szczególności prowadzenie testów parametrów diagnostycznych 3-plexowego wariantu platformy Genomtec ID w kontekście potencjalnych transakcji M&A, a także kontynuację projektów, które dotychczas otrzymały dofinansowanie grantowe. W tym zakresie planowane jest m.in. projektowanie i wytwarzanie prototypów kart reakcyjnych oraz analizatora OncoSNAAT na potrzeby badań, a także wsparcie projektu wykorzystującego rozwiązania AI do opracowywania zestawów starterów dla diagnostyki molekularnej.

Flagowym projektem spółki jest mobilny system diagnostyczny Genomtec ID. Platforma składa się z analizatora oraz karty reakcyjnej ze zintegrowanymi testami genetycznymi. Z kolei drugi projekt OncoSNAAT zakłada opracowanie technologii do wykrywania mutacji w obszarze onkologicznym, które wskazują najskuteczniejszą terapię.