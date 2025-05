Notowania Pure Biologics podczas piątkowej sesji spadają o 3 proc. do 9 zł. Na rynek trafił raport roczny biotechnologicznej spółki. Zakończyła zeszły rok głęboką stratą. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Ale jednocześnie zarząd zastrzega, że założenie to jest obarczone szeregiem wyzwań. Zwraca uwagę, że spółka nie dysponuje kapitałem obrotowym wystarczającym do finansowania działalności operacyjnej i badawczej przez ten okres. Na koniec 2024 r. poziom kapitału własnego był ujemny i wynosił ponad 13 mln zł.

Audytor o Pure Biologics

Biegły rewident odmówił wyrażenia opinii o sprawozdaniu biotechnologicznej spółki.

„ Nie byliśmy w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich, naszym zdaniem, dowodów badania stanowiących podstawę do wyrażenia opinii z badania. Dlatego też nie wyrażamy opinii o załączonym sprawozdaniu finansowym” – czytamy w dokumencie.

Audytor zwraca uwagę, że zarząd zaprezentował okoliczności wpływające na założenie kontynuacji działania. Są to m.in. aktualna sytuacja finansowa spółki, prowadzone działania w celu przesunięcia terminu spłaty pożyczki otrzymanej od ACRX, który przypada na dzień 29 maja 2025 roku (łączna wartość do spłaty wraz z odsetkami wynosi 14 311 tys. zł), strategia pozyskania finansowania na realizację zobowiązań i prowadzenie dalszej działalności (w tym pozyskanie ok. 35 000 tys. zł z transakcji partneringowej).