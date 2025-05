W wynikach Mabionu nie widać przełomu. Co planuje spółka?

W pierwszej fazie środowego handlu inwestorzy chętnie pozbywali się akcji Mabionu, co przełożyło się na ponad 5-procentowy spadek kursu

W I kwartale 2025 r. Mabion zanotował zaledwie 2,7 mln zł przychodów, co przełożyło się na stratę EBITDA wynoszącą 11,7 mln zł i stratę netto na poziomie 15,3 mln zł. Rezultaty były na wszystkich poziomach słabsze od przewidywań analityków. Na dzień 27 maja br. spółka dysponowała ok. 23,7 mln zł środków pieniężnych.

Mabion generuje przychody głównie dzięki realizacji usług CDMO dla klienta z Wielkiej Brytanii. Wpływ na obecny poziom generowania przychodów ma zakończony w maju ubiegłego roku okres gwarantowany z Novavax. Mabion świadczy obecnie dla koncernu zlecenia dodatkowe w obszarze wykonywania analityki, które według wyjaśnień spółki cechują się wysokim poziomem marży, ale istotnie niższym poziomem przychodów.

Mabion walczy o nowe zlecenia

Kluczem do odbudowy przychodów są nowe zlecenia w zakresie usług CDMO (wytwarzanie kontraktowe leków), o które zabiega spółka. Wartość wszystkich ofert złożonych przez Mabion, które są na różnych etapach procesu rozstrzygnięcia, wynosi obecnie 187,8 mln USD, z czego wartość aktywnych ofert uwzględniając prawdopodobieństwo sukcesu podpisania kontraktu wynosi obecnie 48 mln USD. W kwietniu spółka zawarła dwie umowy na usługi CDMO dla nowych klientów - z brazylijskim Instituto De Biologia Molecular Do Paraná o wartości ok. 18,3 mln zł netto oraz z WPD Pharmaceuticals o wartości ok. 2 mln zł netto.

- Spodziewamy się istotnego wzrostu przychodów jeszcze w 2025 roku, zarówno z tytułu obsługi bieżących zleceń CDMO świadczonych przez Mabion dla łącznie czterech klientów: z USA, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Polski, a także bogatego pipeline potencjalnych projektów na kolejne kwartały, gdzie identyfikujemy wysokie prawdopodobieństwo pozyskania kolejnych zleceń. Wartość wszystkich naszych ofert w trakcie rozstrzygnięcia wynosi 188 mln USD, z czego aktywne oferty ważone prawdopodobieństwem szacujemy na 48 mln USD, stanowiących około 26 proc. tej sumy – wskazuje Krzysztof Kaczmarczyk, prezes Mabionu. Pierwszy kwartał br. Mabion zakończył rekordową liczbą 15 złożonych ofert, najwyższym dotychczas wynikiem osiągniętym w pojedynczym kwartale.