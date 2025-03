Rozczarowujący kwartał Neuki. Kurs mocno w dół

W IV kwartale br. Grupa Neuca zanotowała 25 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 22 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się rok do roku o 7 proc. do 79 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły nieco ponad 3,2 mld zł i były o 9 proc. wyższe niż rok wcześniej. Zaraportowane zyski wyraźnie odbiegały od oczekiwań analityków, którzy zakładali ich poprawę rok do roku na wszystkich poziomach.

W całym 2024 roku grupa wypracowała nieco ponad 12,6 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem o blisko 7 proc. lepszym niż rok wcześniej. Zysk netto zwiększył się rok do roku o niemal 8 proc., osiągając prawie 172 mln zł. Zarząd Neuki zarekomendował wypłatę 16 zł dywidendy na akcję z zeszłorocznego zysku.

Neuca: Rynek w trendzie rosnącym

W 2024 r. wartość rynku hurtu aptecznego przekroczyła 45 mld zł i była o niemal 10 proc. wyższa niż rok wcześniej. Udział rynkowy Neuki wyniósł 29,5 proc., a w obszarze aptek niezależnych osiągnął 37,4 proc. Spółka wskazuje na rosnący wolumen refundowanych leków Rx. W 2024 roku pacjenci kupili ich o prawie 7 proc. więcej niż w poprzednim roku. O skali wzrostu przesądziły jednak nierefundowane dla większości pacjentów nowoczesne leki stosowane w leczeniu cukrzycy i otyłości. - Pozytywną cechą roku 2024 był brak nowych zmian regulacyjnych. Wprowadzone 28 września 2023 r. przepisy AdA 2.0 doprowadziły do większej równowagi na rynku. Liczba aptek niezależnych spadała w dużo mniejszym tempie niż w poprzednich latach. W grudniu 2024 roku po raz pierwszy od wielu lat otwarto o 11 aptek więcej niż zamknięto. Daje to nadzieję na normalizację rynku i budowanie długo oczekiwanej równowagi pomiędzy segmentami aptek sieciowych i niezależnych – komentuje Piotr Sucharski, prezes Neuki.

Obszar produkcji farmaceutyków w 2024 roku rozwinął sprzedaż produktów Synoptis Pharma zrealizowaną przez segment hurtowej dystrybucji leków do 385,1 mln zł wobec 333,7 mln zł w 2023 roku). EBITDA segmentu wyniosła 77,9 mln zł. Z kolei Przychody z działalności Operatora Medycznego Świat Zdrowia i z działalności ubezpieczeniowej wzrosły rok do roku o ponad 30 proc. osiągając 650,3 mln zł. Zysk EBITDA niemal się podwoił, wynosząc 39,2 mln zł.

Segment badań klinicznych w 2024 roku zwiększył przychody o prawie 12 proc, do 451,6 mln zł, o 11,8 proc. Wynik EBITDA segmentu wyniósł 34,7 mln zł, co jest wynikiem nieznacznie niszy niż rok wcześniej. Backlog obszarów SMO i CRO segmentu badań klinicznych na koniec grudnia 2024 roku wyniósł 1,18 mld zł.