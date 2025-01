Diagnostyka to będzie duże i ciekawe IPO

Wartość IPO jest tajemnicą. Ale biorąc pod uwagę wycenę całej spółki, która w raporcie Trigon DM została oszacowana w przedziale 4–5 mld zł, można zakładać, że IPO będzie duże. Jeśli dojdzie do debiutu, spółka powinna wejść do mWIG40. Przychody Diagnostyki w 2023 r. wyniosły 1,6 mld zł, a w dziewięciu miesiącach 2024 r. sięgnęły 1,5 mld zł. Zdaniem analityków cały zeszły rok grupa zakończyła z niemal 2 mld zł przychodów, a na kolejne lata prognozują ich dalszy wzrost do ponad 2,2 mld zł w 2025 r. i 2,5 mld zł w 2026 r.

W dwucyfrowym tempie powinny się też zwiększać wyniki. EBITDA w 2023 r. miała wartość 383 mln zł. Tyle samo wyniosła za dziewięć miesięcy 2024 r. Analitycy prognozują, że za cały zeszły rok sięgnęła 0,5 mld zł, a w 2025 r. może być rzędu 580–590 mln zł.

– Silne wolne przepływy pieniężne zapewniają nam elastyczność finansową, która pozwala na reinwestowanie w rozwój, realizowanie przejęć i budowanie wartości dla akcjonariuszy, w tym wypłatę dywidend – zapowiada Paweł Chytła, wiceprezes Diagnostyki.

Czy to dobry czas na IPO? Inwestorzy szukają okazji, co przejawia się mocnymi napływami do funduszy dłużnych i mocnym zachowaniem mWIG40 czy sWIG80. – Oczekiwany wzrost PKB w latach 2025–2026 rzędu 3,4–3,3 proc. i często niskie mnożniki wycen spółek wraz ze spodziewaną poprawą marży operacyjnej w najbliższych latach sprzyjają poprawie nastawienia do rynku wtórnego i udanym IPO – uważa Sobiesław Kozłowski, szef działu analiz Noble Securities. Zaznacza, że wyzwaniem jest wzrost rentowności dziesięcioletnich obligacji USA, który wpływa na wzrost rentowności niemieckich i polskich dziesięciolatek.