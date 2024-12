Inwestorzy objęli wszystkie akcje (3,37 mln) oferowane w ramach subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna została ustalona na 9 zł . Wartość oferty wyniosła 30,3 mln zł.



Molecure sfinansuje rozwój flagowego programu OATD-01

Pozyskane środki będą wykorzystane przede wszystkim w przyspieszeniu rozwoju klinicznego oraz negocjacji partneringowych OATD-01 umożliwiających jak najszybsze rozpoczęcie badania klinicznego we wskazaniu MASH. - Uważamy, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji w obecnych warunkach rynkowych było dużym sukcesem. Pozyskane środki z emisji posłużą przede wszystkim do dalszego rozwoju programów klinicznych Molecure, szczególnie naszego flagowego programu OATD-01, który aktualnie podawany jest pacjentom z aktywną sarkoidozą płucną w II fazie badania klinicznego KITE i wykazuje duży potencjał przeciwdziałania innym chorobom zapalnym i włóknieniowym. Naszym celem strategicznym jest pozyskanie partnera dla tego programu i jak najszybsze poszerzenie zakresu badania OATD-01 o wskazanie MASH, które ma ogromny potencjał komercyjny i terapeutyczny, biorąc pod uwagę wielkość populacji pacjentów cierpiących na tę chorobę i tempo nowych zachorowań oraz duże zainteresowanie rynkowe. Pozyskane finansowanie jest kluczowe dla wzmocnienia naszej pozycji negocjacyjnej w rozmowach partneringowych w tym obszarze – wyjaśnia Marcin Szumowski, prezes i współzałożyciel Molecure.

Zgodnie ze zaktualizowaną strategią priotytetem Molecure są badania kliniczne dwóch wiodących cząsteczek: OATD-01 - potencjalnie przełomowej terapii w leczeniu sarkoidozy i MASH oraz OATD-02 – potencjalnej terapii immunoonkologicznej w guzach litych, z możliwością rozszerzenia wskazań o nowotwory hematologiczne.

Nakłady Molecure na ukończenie obu badań klinicznych oraz kontynuację rozwoju najbardziej obiecujących projektów wczesnego etapu w okresie od IV kwartału br. do końca 2025 roku szacowane są na ok. 95 mln zł, a źródłem ich finansowania obok emisji akcji będą posiadane środki własne (28,6 mln zł wg stanu na koniec września 2024 r. ), przyznane już i planowane do pozyskania granty i dotacje oraz przewidywane przychody z tytułu zawarcia umowy partneringowej.