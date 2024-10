Synektik się rozpędza

We wtorek pojawiły się kolejne pozytywne wieści ze spółki. To zachęciło inwestorów do wzmożonych zakupów jej walorów, po serii pięciu spadkowych sesji z rzędu. Korektę poprzedził jednak rajd, który wyniósł notowania Synektika na nowe szczyty. Biorąc pod uwagę stopę zwrotu od początku 2024 roku, akcje firmy podwoiły swoją wartość.

Tym razem rynek pozytywnie przyjął informację o kolejnym pozyskanym przez spółkę zleceniu o wartości nieco ponad 17 mln zł netto na dostawę systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla szpitala we Wrocławiu.