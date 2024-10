O ponad 2 proc. tanieją podczas wtorkowej sesji notowania Biomaksimy po publikacji raportu półrocznego. Grupa wypracowała prawie 24 mln zł przychodów. Oznacza to 10-proc. dynamikę w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. EBITDA wyniosła 1,9 mln zł, a zysk operacyjny spadł do 0,3 mln zł z 1,3 mln zł. Na poziomie netto grupa miała stratę w wysokości 181 tys. zł.

„ O ile jesteśmy zadowoleni z wyników działań handlowych, tak nie jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych okresu, jako że zrealizowana w pierwszych sześciu miesiącach dodatkowa sprzedaż i marża, jeszcze nie umożliwiła pokrycia wyższych kosztów operacyjnych. Jednak zwiększenie sprzedaży i nowi kontrahenci dla produktów związanych z lekowrażliwością, wskazują na możliwość istotnego zwiększenia skali uzyskiwanej marży, przekładającej się wprost na wynik finansowy” – czytamy w liście prezesa Łukasza Urbana do akcjonariuszy.

Czytaj więcej Parkiet PLUS Giełdowe firmy biotechnologiczne wkraczają w nowy etap Od jesieni 2022 r. WIG wzrósł o ponad 70 proc., a WIG-leki o połowę mniej. Teraz próbuje nadrabiać straty, a paliwem są pozytywne informacje płynące ze spółek. Wsparciem wycen w tej branży będą obniżki stóp procentowych.

Analitycy o wynikach spółki Biomaxima

DM BDM zwraca uwagę, że przychody w samym II kwartale urosły o ponad 16 proc. i były wyższe od oczekiwań. Większość pozycji kosztowych odnotowała niewielki wzrost względem I kwartału.

Anna Tobiasz z DM BDM podkreśla, że wynik za I półrocze został dodatkowo obciążony odpisem aktualizującym w kwocie 357 tys. zł z tytułu utraty ważności zapasów. Dotyczył on pojedynczych testów na Covid-19, które straciły swoją popularność po wprowadzeniu do refundacji testów combo (test na Covid i grypę). Poza tym wycena rozrachunków i pożyczek w walucie obcej obniżyła wynik półrocza o 204 tys. zł. Zdaniem analityków trudna sytuacja spółki jest przejściowa.