W ostatnich tygodniach zwyżka notowań dostawcy zaawansowanych rozwiązań dla medycyny wyraźnie przyspieszyła i licząc tylko od początku tego roku jego akcje zyskały już ponad 120 proc., a biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy nawet potroiły swoją wartość.

Reklama

Czytaj więcej Medycyna i zdrowie Synektik pozostaje na celowniku kupujących Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny nie przestaje pozytywnie zaskakiwać, co ma pozytywny wpływ na jego wycenę giełdową.

Tym razem inwestorzy pozytywnie odebrali komunikat o kolejnej podpisanej umowie na dostawę robotów da Vinci. Chodzi o zlecenie o wartości 14,56 mln zł netto dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej da Vinci wraz ze stołem wraz z wyposażeniem, a także przeszkolenia personelu i opieki serwisowej dla szpitala. Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi w terminie do sześciu tygodni od zawarcia umowy.

Synektik: nowe zlecenia na dostawę robotów da Vinci dla placówek medycznych

Synektik w ostatnich miesiącach był bardzo aktywny, jeśli chodzi o nowe zlecenia na dostawę robotów da Vinci dla placówek medycznych. Tylko od początku sierpnia br. spółka informowała o czterech nowych umowach o łącznej wartości ok. 50 mln zł. Nie bez znaczenia dla inwestorów była też informacja z początku sierpnia o przedłużeniu umowę o współpracy z amerykańskim koncernem Intuitive, dzięki której Synektik pozostanie wyłącznym dystrybutorem systemu chirurgii robotycznej da Vinci w Polsce, Czechach i na Słowacji do końca 2029 roku.

Synektik jest beneficjentem szybko rozwijającego się rynku chirurgii robotycznej, co przekłada się na lawinowy wzrost liczby zabiegów przy wykorzystaniu robotów da Vinci. Tylko w obecnym roku finansowym (okres października 2023 r. do końca czerwca br.) grupa dostarczyła klientom w Polsce i w Czechach 20 robotów da Vinci, zwiększając liczbę systemów będących pod jej opieką do 77 sztuk.