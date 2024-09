Okazały debiut AME na małej giełdzie

Ambitny plan spółki Advanced Medical Equipment (AME) związany z komercjalizacją innowacyjnego urządzenia do bezinwazyjnego pomiaru cukru w organizmie najwyraźniej przekonał inwestorów. Podczas debiutanckiej sesji na NewConnect jej akcje cieszyły się sporym zainteresowaniem, co wywindowało kurs o prawie 150 proc., do 89 zł. W kolejnych godzinach handlu kupujący nieco przystopowali, ale dwucyfrowa zwyżka została utrzymana. Co istotne, towarzyszył jej duży obrót, a patrząc na liczbę transakcji, chętnych do zakupów było całkiem sporo.