Chcecie znaleźć jednego dużego partnera dla całego portfela projektów czy kilku do poszczególnych terapii?

Niekoniecznie chcemy iść w kierunku jednego rozwiązania. Każdy krok, który przybliża nas do celu, jest dobry. Intensywnie rozmawiamy z partnerami farmaceutycznymi, jak i finansowymi. Jesteśmy dobrej myśli, jeśli chodzi o perspektywę rozwojową, nie tylko tego, co teraz robimy, ale także kolejnych projektów, które mają szansę na sukces.

Umowa partneringowa będzie do końca przyszłego roku?

Chcemy, żeby to było jak najszybciej. Duża część naszych starań dotyczy właśnie tego celu spółki.

PolTREG ma nowoczesną wytwórnię farmaceutyczną w Gdańsku. W czerwcu podpisaliście umowę z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku na prowadzenie procesu leczenia pacjentów z cukrzycą typu 1. Przychody z tego tytułu mają wynieść 10,8 mln zł netto. Możecie zawierać podobne umowy z innymi placówkami?

Ta umowa jest pokazaniem komercyjnego rozwoju produktów, które są najbardziej zaawansowane. To zwielokrotni się, jak otrzymamy autoryzację w całej Unii Europejskiej. W wytwórni farmaceutycznej możemy także prowadzić projekty biotechnologiczne innych partnerów, o czym obecnie rozmawiamy. Nie ma dużo takich fabryk ani zespołów, które to potrafią. Terapie komórkowe i genowe są uważane za motor rozwoju medycyny. Dużo firm, nawet jeśli ma pomysł, to często nie może go zrealizować, bo nie ma takiej wytwórni ani know-how.