Pure Biologisc jest dziś liderem wzrostów na GPW. Po południu akcje biotechnologicznej spółki drożeją o prawie 20 proc. do 11,6 zł. Zwyżce towarzyszy wzmożony obrót. Jego wartość do rana przekroczyła 2 mln zł. Notowania Pure Biologics od 2021 r. poruszają się w trendzie spadkowym. Mimo ostatnich zwyżek kurs jest o jedną trzecią niższy niż 12 miesięcy temu, a od poziomów z lat 2020-2022 dzieli go przepaść (maksimum zanotował w 2020 r., przekraczając 150 zł).

Jaką umowę zawarło Pure Biologics

Grupa podała, że doszło do zawarcia pomiędzy spółką, Filipem Jeleniem (akcjonariusz) oraz firmą eCapital umowy inwestycyjnej, regulującej dokapitalizowanie spółki przez inwestora oraz sprzedaż części akcji inwestorowi przez akcjonariusza z jednoczesnym jego zobowiązaniem do reinwestycji w Pure środków uzyskanych ze sprzedaży akcji. Reinwestycja ma nastąpić przez objęcie akcji nowej emisji.

Zgodnie z postanowieniami umowy inwestor nabędzie od akcjonariusza 270 tys. akcji za cenę 9 zł za sztukę. Reinwestycja nastąpi poprzez objęcie 210 600 walorów nowej emisji, po cenie emisyjnej równej cenie sprzedaży akcji, czyli też po 9 zł. Daję to kwotę prawie 1,9 mln zł.

Inwestor może dokapitalizować Pure Biologics

Ponadto umowa przewiduje dokapitalizowanie spółki przez inwestora w kwocie 5,5 mln zł, co może nastąpić w formie pożyczki rozłożonej na pięć transz, lub wniesienia wkładu na poczet nowych akcji wyemitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Trzecią opcją jest objęcie warrantów subskrypcyjnych oraz wykonanie praw z tych warrantów poprzez objęcie akcji nowej emisji. W przypadku udzielenia pożyczki, będzie ona oprocentowana według stopy procentowej wynoszącej 10 proc. w skali roku. Forma dokapitalizowania spółki zależy od wyboru inwestora.