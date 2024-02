Notowania Pure Biologics od 2021 r. poruszają się w trendzie spadkowym. We wtorek po południu akcje tanieją o 3 proc. do 10 zł. Biotechnologiczna spółka próbuje pozyskać z rynku kapitał. Na 18 marca zwołano nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze będą głosować w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 1,5 mln nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru. To kolejne podejście do emisji. Podczas NWZ, które odbyło się 19 lutego nie doszło do głosowania, ponieważ nie było kworum, wynoszącego co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Obecni akcjonariusze mieli w sumie 860 208 akcji, co stanowiło nieco ponad 25,8 proc. kapitału (i tyle samo głosów).

Warto odnotować, że zgodnie z kodeksem spółek handlowych, jeżeli NWZ nie odbyło się z powodu braku wymaganego kworum, można zwołać kolejne zgromadzenie, podczas którego uchwały mogą być powzięte bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu. To oznacza, że podjęcie przez NWZ zwołane na dzień 18 marca 2024 r. uchwał nie wymaga już obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Pure Biologics to spółka biotechnologiczna. W grudniu 2023 r. rozpoczęła publiczną ofertę do 1,71 mln akcji serii I i szacowała, że wpływy z emisji mogą wynieść do 17,5 mln zł. Oferta została jednak odwołana, gdyż inwestorzy nie złożyli zapisów na akcje o łącznej wartości co najmniej 11 mln zł.