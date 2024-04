Złe wieści z Airway Medix

Na akcjach Airway Medix we wtorek przeważa podaż. Przed godz. 10 kurs spada o ponad 3 proc. Inwestorów zaniepokoiła informacja, która napłynęła ze spółki. Na dzień 31 marca 2024 r. wymagalna stała się spłata drugiej raty zadłużenia wobec Discount Banku. Nie została uregulowana przez spółkę w ustalonym przez strony terminie.

Airway twierdzi, że bank został poinformowany o tej sytuacji z wyprzedzeniem.

„Spółka pozostaje w stałym kontakcie z bankiem, który wykazuje duże zrozumienie dla sytuacji spółki i jest w trakcie rozmów z bankiem dotyczących przesunięcia ustalonego terminu spłaty zadłużenia” - czytamy w raporcie bieżącym.

Airway wyjaśnia, że jedną z przyczyn tej sytuacji jest wniesione powództwo o stwierdzenie nieważności i ewentualnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczącej podwyższenia kapitały zakładowego.

„Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego emitent nie podjął jednak ostatecznych decyzji co do potencjalnych działań, jakie mogłyby zostać podjęte w związku z wniesionym powództwem, tym niemniej spółka w oparciu o wstępne i niewiążące zapewnienia nowego niemieckiego inwestora co do dalszego finansowania Airway Medix, podtrzymuje intencję podwyższenia kapitału zakładowego” - czytamy w raporcie.