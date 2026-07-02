Tydzień przed końcem okresu przejściowego unijnego rozporządzenia MiCA największa giełda kryptowalut wycofała wniosek o licencję MiCA złożony w Grecji, jednocześnie informując polskich klientów, że większość usług po 1 lipca będzie niedostępnych. W związku z tym zadaliśmy kilka pytań Gillian Lynch, szefowej na Europę i Wielką Brytanię w Binance.

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Jaki Binance ma plan po 1 lipca związany z MiCA?

W związku z zakończeniem okresu przejściowego przewidzianego w rozporządzeniu MiCA Binance podjęło niezbędne działania w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi. Ponieważ krajowe ramy wdrożenia MiCA w Polsce pozostają w fazie kształtowania, proaktywnie ograniczyliśmy dostępność wybranych produktów i usług zgodnie z wymogami MiCA oraz obowiązującymi wytycznymi unijnych organów nadzoru.

Skontaktowaliśmy się z użytkownikami z Polski objętymi zmianami, przekazując informacje dotyczące kolejnych kroków oraz dostępnych dla nich opcji. Jednocześnie pozostajemy w bieżącym kontakcie z właściwymi organami nadzorczymi w Polsce w miarę rozwoju krajowych ram regulacyjnych.

Nasze ambicje związane z działalnością w Europie pozostają niezmienne. Obecna sytuacja oznacza jedynie zmianę jednego z możliwych kierunków uzyskania zezwolenia, a nie zmianę naszego zaangażowania na rynku europejskim. Nadal konsekwentnie dążymy do uzyskania zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem MiCA. Na obecnym etapie nie ujawniamy, w którym państwie członkowskim prowadzimy ten proces. Gdy będziemy gotowi przekazać tę informację publicznie, zrobimy to. Pozostajemy zaangażowani w rozwój naszej działalności w Europie i jesteśmy przekonani, że w nadchodzących miesiącach uzyskamy licencję MiCA. Jednocześnie proces licencyjny pozostaje w gestii właściwych organów nadzoru, dlatego nie chcemy spekulować na temat dokładnego harmonogramu.

Binance niezmiennie wspiera cele rozporządzenia MiCA, w szczególności w zakresie zapewnienia przejrzystych regulacji, wyższego poziomu ochrony użytkowników oraz stworzenia jednolitych ram funkcjonowania rynku dla odpowiedzialnych dostawców usług w zakresie kryptoaktywów. Uważamy, że MiCA stanowi istotny i korzystny krok dla całej branży, dlatego pozostajemy zaangażowani w konstruktywną współpracę z właściwymi organami regulacyjnymi.

Co ta sytuacja oznacza dla polskich klientów? Powinni już przenosić środki na inne giełdy, żeby móc w pełni nimi zarządzać?

Użytkownicy z Polski objęci zmianami powinni kierować się treścią bezpośredniej komunikacji otrzymanej od Binance oraz kontaktować się z Działem Obsługi Klienta w celu uzyskania informacji dotyczących ich indywidualnej sytuacji.

Aktywa użytkowników są przechowywane przez Binance w stosunku 1:1, pozostają bezpieczne i dostępne zgodnie z opcjami przedstawionymi użytkownikom objętym zmianami. Po 1 lipca użytkownicy nadal mogą korzystać z przekazanych im rozwiązań, w tym - tam, gdzie ma to zastosowanie - dokonywać transferów aktywów oraz wypłat środków. Ponadto użytkownicy z Polski nadal będą mogli realizować wypłaty w PLN za pośrednictwem ZEN - do odwołania.

Binance utrzymuje również odpowiedni poziom płynności, aby zapewnić sprawną realizację wypłat oraz transferów aktywów w okresie przejściowym. Naszym priorytetem pozostaje ochrona użytkowników, zapewnienie im przejrzystej informacji oraz wsparcie w przejściu przez ten proces przy możliwie najmniejszych niedogodnościach.

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Binance szykuje jakieś alternatywne rozwiązania dla klientów?

Przekazaliśmy użytkownikom objętym zmianami informacje dotyczące dostępnych opcji związanych z aktywami utrzymywanymi na naszej platformie. Dostępność poszczególnych rozwiązań może różnić się w zależności od jurysdykcji użytkownika, statusu jego konta, wykorzystywanych produktów oraz obowiązujących przepisów prawa i wymogów regulacyjnych. Z uwagi na różnice pomiędzy poszczególnymi rynkami oraz indywidualną sytuację użytkowników, osoby objęte zmianami powinny zapoznać się z bezpośrednio do nich wysłanymi przez Binance informacjami oraz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w celu uzyskania wsparcia w swojej konkretnej sprawie.

Jednocześnie Binance nie wycofuje się z działalności w Europie, ani z procesu dostosowania do wymogów MiCA. Pozostajemy w pełni zaangażowani w uzyskanie odpowiedniego zezwolenia na prowadzenie działalności na terytorium Unii Europejskiej.

Jaka jest skala biznesu Binance w Polsce: liczba klientów, aktywa, obroty?

Nie ujawniamy tego rodzaju szczegółowych danych dotyczących poszczególnych rynków. Polska była i pozostaje jednak jednym z ważnych rynków europejskich dla Binance. Naszym priorytetem pozostaje utrzymanie pozycji zaufanego i działającego zgodnie z przepisami uczestnika rynku.

Nadal uważamy, że rozporządzenie MiCA stanowi ważny i korzystny fundament dla rozwoju rynku aktywów cyfrowych. Pewność regulacyjna ma kluczowe znaczenie zarówno dla użytkowników, odpowiedzialnych uczestników rynku, konkurencyjności i płynności rynku, jak i dla długoterminowego rozwoju europejskiego ekosystemu aktywów cyfrowych. Binance pozostaje zaangażowane w uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terytorium Unii Europejskiej oraz we wspieranie podstawowego celu MiCA, jakim jest stworzenie przejrzystych i zharmonizowanych ram regulacyjnych dla świadczenia usług w zakresie kryptoaktywów.