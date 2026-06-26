Binance cierpi przez MiCA. Giełdy kryptowalut rzuciły się na klientów
Tuż przed terminem wejścia w życie rozporządzenia MiCA Binance podjęło decyzję o wycofaniu wniosku złożonego do Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego o uzyskanie licencji. Firma twierdzi, że ubiega się o autoryzację w innym państwie członkowskim UE. Raczej nie zdąży przed 30 czerwca, bo formalności mogą trwać miesiącami.
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Binance w mailu przesłanym do użytkowników zapewnia, że środki na koncie pozostaną bezpieczne i dostępne, aby nie martwić się o ich zamrożenie. W każdym momencie, nawet po 1 lipca będzie można wypłacić środki w kryptowalutach, złotych lub euro. Od 1 lipca nie powinno się już wpłacać nowych środków na konto. W tym samym czasie usługi zostaną mocno ograniczone.
Ograniczenia na giełdzie kryptowalut Binance dla Polaków po 1 lipca:
W mailu do polskich użytkowników Binance zaleca przelanie swoich kryptowalut gdzie indziej.
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Co z innymi giełdami krypto? Portal CoinGecko śledzi 179 giełd kryptowalut i szereguje je według własnej oceny Trust Score (to algorytm ratingowy opracowany w celu oceny wiarygodności wolumenu giełdy. Jest obliczany na podstawie szeregu wskaźników, takich jak płynność, skala operacji, wynik cyberbezpieczeństwa i inne). Obecnie trzy największe giełdy to Coinbase Exchange, Binance i Kraken. Tak jak jednak zostało już wspomniane, Binance pozostaje bez licencji.
Giełdy kryptowalut z TOP10 CoinGecko z licencją MiCA:
Według serwisu BitHub giełda Bitget znajduje się na finiszu procesu licencyjnego. Ze znanych w Polsce firm licencję MiCA ma też Crypto.com. Pochwalić się nią może także wywodząca się z Polski platforma Kanga Exchange.
TOP10 portalu CoinGecko, który śledzi 179 giełd krypto i szereguje je według Trust Score
W oficjalnych komunikatach Binance jest przekonana co do dalszej przyszłości w Europie i ma nadal współpracować z organami regulacyjnymi.
Jednak konkurenci już poczuli krew i oferują benefity za przeniesienie środków. Najmocniej wybija się OKX, która proponuje bonus do 8 proc. wartości depozytu. A Kraken uruchomił kampanię z pulą nagród 1 mln euro.
„Binance podjęło decyzję o wycofaniu wniosku o uzyskanie licencji MiCA złożonego do Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego (Hellenic Capital Market Commission – HCMC), a jednocześnie decyzję o ubieganiu się o autoryzację w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Gdy będziemy gotowi ogłosić, o które państwo chodzi, poinformujemy o tym publicznie.
Decyzja ta została podjęta po wnikliwej analizie obecnego statusu i harmonogramu procesu prowadzonego w Grecji, przy jednoczesnym uwzględnieniu najlepszego interesu naszych użytkowników. Binance przez wiele miesięcy prowadziło konstruktywny dialog i współpracowało z HCMC w dobrej wierze. Jednak wobec braku formalnej decyzji w momencie, gdy okres przejściowy związany z wdrożeniem MiCA dobiega końca, zdecydowaliśmy się obrać bardziej pragmatyczną ścieżkę działania, która zapewni użytkownikom większą przejrzystość oraz umożliwi nam dalszą realizację długoterminowej strategii zgodnej z wymogami regulacyjnymi w Europie.
Europa pozostaje dla Binance jednym z kluczowych rynków, a nasze zobowiązanie do prowadzenia działalności w oparciu o jasne, sprawiedliwe i zharmonizowane ramy regulacyjne MiCA pozostaje niezmienne. Nasze ambicje związane z rynkiem europejskim nie uległy zmianie i jesteśmy przekonani, że w nadchodzących miesiącach uzyskamy licencję MiCA.
W międzyczasie podejmiemy wszystkie niezbędne działania przed 1 lipca, aby zachować pełną zgodność z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi. Oznacza to, że część użytkowników może zostać objęta określonymi zmianami. Będziemy kontaktować się bezpośrednio z użytkownikami, których mogą one dotyczyć, aby przekazać im jasne informacje dotyczące kolejnych kroków. Wszystkie środki użytkowników pozostają bezpieczne. Naszym priorytetem jest ograniczenie potencjalnych niedogodności do minimum, zapewnienie użytkownikom pełnej przejrzystości oraz dalsze budowanie zaufanego i zgodnego z regulacjami ekosystemu aktywów cyfrowych na całym świecie.
Użytkownicy Binance w Polsce otrzymali już drogą mailową informacje dotyczące dostępnych i/lub wymaganych działań, które mogą podjąć w celu właściwego zarządzania swoimi aktywami.
Użytkownicy mogą również bezpośrednio skontaktować się z działem obsługi klienta, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania oraz dowiedzieć się, jakie działania są wymagane w ich indywidualnej sytuacji. Aby skontaktować się z działem obsługi klienta, należy odwiedzić stronę: https://www.binance.com/support.
Jesteśmy przekonani co do naszej przyszłości w Europie i będziemy nadal współpracować z organami regulacyjnymi, aby wypracować najlepszą ścieżkę dalszego rozwoju dla Binance oraz naszych klientów w Unii Europejskiej”.
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