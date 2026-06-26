Tuż przed terminem wejścia w życie rozporządzenia MiCA Binance podjęło decyzję o wycofaniu wniosku złożonego do Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego o uzyskanie licencji. Firma twierdzi, że ubiega się o autoryzację w innym państwie członkowskim UE. Raczej nie zdąży przed 30 czerwca, bo formalności mogą trwać miesiącami.

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Czytaj więcej Kryptowaluty Zapowiada się rzeź firm od kryptowalut w Europie Spośród nawet 1300 firm związanych z kryptowalutami działających w Unii Europejskiej przed wejściem w życie MiCA, licencję posiada dziś około 200....

Binance Poland ograniczy usługi Polakom

Binance w mailu przesłanym do użytkowników zapewnia, że środki na koncie pozostaną bezpieczne i dostępne, aby nie martwić się o ich zamrożenie. W każdym momencie, nawet po 1 lipca będzie można wypłacić środki w kryptowalutach, złotych lub euro. Od 1 lipca nie powinno się już wpłacać nowych środków na konto. W tym samym czasie usługi zostaną mocno ograniczone.

Ograniczenia na giełdzie kryptowalut Binance dla Polaków po 1 lipca:

nie będzie można składać nowych zleceń handlowych Spot (stare zostaną anulowane po 48 godzinach, boty handlowe zostaną wyłączone)

nowe zlecenia konwersji nie będą już dostępne, poza sprzedażą na PLN, EUR lub USDC

nie będzie można składać nowych zleceń handlowych Margin ani zaciągać pożyczek Margin

nowe subskrypcje Simple Earn nie będą już dostępne

zostanie wyłączony staking Ethereum i Solany

nie będzie dostępny Soft Staking, Zyski On-Chain, Binance Pool, Pool Savings czy Cloud Mining. Aktywa zostaną zwrócone wraz z naliczonymi nagrodami

nie będzie można otwierać nowych pozycji pożyczkowych, ale nadal będzie można uzupełniać zabezpieczenie

nowe przelewy i płatności Binance Pay nie będą już możliwe

nie będzie nowych tokenów z Launchpool i Launchpad

usługa Binance P2P nie będzie już dostępna

uprawnienia API dla nowych zleceń handlowych Spot i Margin zostaną cofnięte

W mailu do polskich użytkowników Binance zaleca przelanie swoich kryptowalut gdzie indziej.

na własny portfel typu self-hosted (niepowierniczy), nad którym ma się kontrolę

do innego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów

Giełdy z TOP 10 z licencją MiCA

Co z innymi giełdami krypto? Portal CoinGecko śledzi 179 giełd kryptowalut i szereguje je według własnej oceny Trust Score (to algorytm ratingowy opracowany w celu oceny wiarygodności wolumenu giełdy. Jest obliczany na podstawie szeregu wskaźników, takich jak płynność, skala operacji, wynik cyberbezpieczeństwa i inne). Obecnie trzy największe giełdy to Coinbase Exchange, Binance i Kraken. Tak jak jednak zostało już wspomniane, Binance pozostaje bez licencji.

Giełdy kryptowalut z TOP10 CoinGecko z licencją MiCA:

Coinbase

Kraken

OKX

Bitstamp by Robinhood

Gate

Bybit

HashKey

Według serwisu BitHub giełda Bitget znajduje się na finiszu procesu licencyjnego. Ze znanych w Polsce firm licencję MiCA ma też Crypto.com. Pochwalić się nią może także wywodząca się z Polski platforma Kanga Exchange.

TOP10 portalu CoinGecko, który śledzi 179 giełd krypto i szereguje je według Trust Score Foto: coingecko.com

Binance nie składa broni, konkurencja już poczuła krew

W oficjalnych komunikatach Binance jest przekonana co do dalszej przyszłości w Europie i ma nadal współpracować z organami regulacyjnymi.

Jednak konkurenci już poczuli krew i oferują benefity za przeniesienie środków. Najmocniej wybija się OKX, która proponuje bonus do 8 proc. wartości depozytu. A Kraken uruchomił kampanię z pulą nagród 1 mln euro.