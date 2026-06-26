Tuż przed terminem wejścia w życie rozporządzenia MiCA Binance podjęło decyzję o wycofaniu wniosku złożonego do Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego o uzyskanie licencji. Firma twierdzi, że ubiega się o autoryzację w innym państwie członkowskim UE. Raczej nie zdąży przed 30 czerwca, bo formalności mogą trwać miesiącami.

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Binance Poland ograniczy usługi Polakom

Binance w mailu przesłanym do użytkowników zapewnia, że środki na koncie pozostaną bezpieczne i dostępne, aby nie martwić się o ich zamrożenie. W każdym momencie, nawet po 1 lipca będzie można wypłacić środki w kryptowalutach, złotych lub euro. Od 1 lipca nie powinno się już wpłacać nowych środków na konto. W tym samym czasie usługi zostaną mocno ograniczone.

Ograniczenia na giełdzie kryptowalut Binance dla Polaków po 1 lipca:

  • nie będzie można składać nowych zleceń handlowych Spot (stare zostaną anulowane po 48 godzinach, boty handlowe zostaną wyłączone)
  • nowe zlecenia konwersji nie będą już dostępne, poza sprzedażą na PLN, EUR lub USDC
  • nie będzie można składać nowych zleceń handlowych Margin ani zaciągać pożyczek Margin
  • nowe subskrypcje Simple Earn nie będą już dostępne
  • zostanie wyłączony staking Ethereum i Solany
  • nie będzie dostępny Soft Staking, Zyski On-Chain, Binance Pool, Pool Savings czy Cloud Mining. Aktywa zostaną zwrócone wraz z naliczonymi nagrodami
  • nie będzie można otwierać nowych pozycji pożyczkowych, ale nadal będzie można uzupełniać zabezpieczenie
  • nowe przelewy i płatności Binance Pay nie będą już możliwe
  • nie będzie nowych tokenów z Launchpool i Launchpad
  • usługa Binance P2P nie będzie już dostępna
  • uprawnienia API dla nowych zleceń handlowych Spot i Margin zostaną cofnięte

W mailu do polskich użytkowników Binance zaleca przelanie swoich kryptowalut gdzie indziej.

  • na własny portfel typu self-hosted (niepowierniczy), nad którym ma się kontrolę
  • do innego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów

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Giełdy z TOP 10 z licencją MiCA

Co z innymi giełdami krypto? Portal CoinGecko śledzi 179 giełd kryptowalut i szereguje je według własnej oceny Trust Score (to algorytm ratingowy opracowany w celu oceny wiarygodności wolumenu giełdy. Jest obliczany na podstawie szeregu wskaźników, takich jak płynność, skala operacji, wynik cyberbezpieczeństwa i inne). Obecnie trzy największe giełdy to Coinbase Exchange, Binance i Kraken. Tak jak jednak zostało już wspomniane, Binance pozostaje bez licencji.

Giełdy kryptowalut z TOP10 CoinGecko z licencją MiCA:

  • Coinbase
  • Kraken
  • OKX
  • Bitstamp by Robinhood
  • Gate
  • Bybit
  • HashKey

Według serwisu BitHub giełda Bitget znajduje się na finiszu procesu licencyjnego. Ze znanych w Polsce firm licencję MiCA ma też Crypto.com. Pochwalić się nią może także wywodząca się z Polski platforma Kanga Exchange.

TOP10 portalu CoinGecko, który śledzi 179 giełd krypto i szereguje je według Trust Score

TOP10 portalu CoinGecko, który śledzi 179 giełd krypto i szereguje je według Trust Score

Foto: coingecko.com

Binance nie składa broni, konkurencja już poczuła krew

W oficjalnych komunikatach Binance jest przekonana co do dalszej przyszłości w Europie i ma nadal współpracować z organami regulacyjnymi. 

Jednak konkurenci już poczuli krew i oferują benefity za przeniesienie środków. Najmocniej wybija się OKX, która proponuje bonus do 8 proc. wartości depozytu. A Kraken uruchomił kampanię z pulą nagród 1 mln euro.

Oświadczenie Binance

„Binance podjęło decyzję o wycofaniu wniosku o uzyskanie licencji MiCA złożonego do Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego (Hellenic Capital Market Commission – HCMC), a jednocześnie decyzję o ubieganiu się o autoryzację w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Gdy będziemy gotowi ogłosić, o które państwo chodzi, poinformujemy o tym publicznie.

Decyzja ta została podjęta po wnikliwej analizie obecnego statusu i harmonogramu procesu prowadzonego w Grecji, przy jednoczesnym uwzględnieniu najlepszego interesu naszych użytkowników. Binance przez wiele miesięcy prowadziło konstruktywny dialog i współpracowało z HCMC w dobrej wierze. Jednak wobec braku formalnej decyzji w momencie, gdy okres przejściowy związany z wdrożeniem MiCA dobiega końca, zdecydowaliśmy się obrać bardziej pragmatyczną ścieżkę działania, która zapewni użytkownikom większą przejrzystość oraz umożliwi nam dalszą realizację długoterminowej strategii zgodnej z wymogami regulacyjnymi w Europie.

Europa pozostaje dla Binance jednym z kluczowych rynków, a nasze zobowiązanie do prowadzenia działalności w oparciu o jasne, sprawiedliwe i zharmonizowane ramy regulacyjne MiCA pozostaje niezmienne. Nasze ambicje związane z rynkiem europejskim nie uległy zmianie i jesteśmy przekonani, że w nadchodzących miesiącach uzyskamy licencję MiCA.

W międzyczasie podejmiemy wszystkie niezbędne działania przed 1 lipca, aby zachować pełną zgodność z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi. Oznacza to, że część użytkowników może zostać objęta określonymi zmianami. Będziemy kontaktować się bezpośrednio z użytkownikami, których mogą one dotyczyć, aby przekazać im jasne informacje dotyczące kolejnych kroków. Wszystkie środki użytkowników pozostają bezpieczne. Naszym priorytetem jest ograniczenie potencjalnych niedogodności do minimum, zapewnienie użytkownikom pełnej przejrzystości oraz dalsze budowanie zaufanego i zgodnego z regulacjami ekosystemu aktywów cyfrowych na całym świecie.

Użytkownicy Binance w Polsce otrzymali już drogą mailową informacje dotyczące dostępnych i/lub wymaganych działań, które mogą podjąć w celu właściwego zarządzania swoimi aktywami.
Użytkownicy mogą również bezpośrednio skontaktować się z działem obsługi klienta, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania oraz dowiedzieć się, jakie działania są wymagane w ich indywidualnej sytuacji. Aby skontaktować się z działem obsługi klienta, należy odwiedzić stronę: https://www.binance.com/support.

Jesteśmy przekonani co do naszej przyszłości w Europie i będziemy nadal współpracować z organami regulacyjnymi, aby wypracować najlepszą ścieżkę dalszego rozwoju dla Binance oraz naszych klientów w Unii Europejskiej”.