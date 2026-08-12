Z tego artykułu dowiesz się: Które polskie spółki zyskały, a które straciły zaufanie największego państwowego funduszu na świecie.

Dlaczego Norwegowie ograniczyli liczbę spółek z GPW, jednocześnie zwiększając wartość swojego portfela.

Jakie przetasowania w portfelu norweskiego giganta wyniosły Allegro na pozycję lidera.

Przed jakimi zagrożeniami, w tym związanymi z rynkiem AI, ostrzegają zarządzający funduszem.

Publikacja raportu przez największy na świecie fundusz emerytalny i tym razem skupiła sporą uwagę inwestorów. Szczególnie że okazało się, że fundusz ma pozycję w niedawnym debiutancie SpaceX. Zarządzający ostrzegli jednak przed sporą koncentracją inwestorów w sektorze sztucznej inteligencji.

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Allegro na czele

Norweski fundusz inwestuje globalnie w akcje, obligacje i nieruchomości i ma na celu zapewnienie długoterminowego wsparcia finansowego przyszłym pokoleniom. Aktywa funduszu wyraźnie powiększyły się w I połowie roku, czemu sprzyjało korzystne otoczenie rynkowe. Stopa zwrotu funduszu w tym czasie sięgnęła aż 9,4 proc. o 0,22 pkt. proc. więcej od benczmarku. Tłumacząc wyniki, zarządzający zwrócili głównie uwagę na silne zachowanie spółek technologicznych, szczególnie azjatyckich.

Pieniądze gromadzone dla przyszłych emerytów w norweskim funduszu NBIM pochodzą głównie z dochodów ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego. Z końcem czerwca w funduszu pracowało razem ponad 2 bln euro, z czego za około 2,4 mld zł odpowiadały polskie przedsiębiorstwa. NBIM, zarządzający portfelem Government Pension Fund Global, posiadał akcje 75 spółek z GPW, wartych około 2,1 mld euro. Stanowiły one jedynie 0,1 proc. portfela. W samym I półroczu wartość akcji spółek z GPW w portfelu NBIM zwiększyła się o blisko 4 proc.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Norwegowie poczuli hossę w portfelu. Pomogły też polskie fimy Norges Bank Investment Management czyli rządowy fundusz emerytalny Norwegii zarobił w 2025 r. 2,4 bln NOK. Pomogły w tym także inwestycje w Polsce,...

Z opracowania Analizy.pl wynika, że od końca 2022 r. liczba spółek z GPW znajdujących się w portfelu NBIM zmniejszyła się ze 104 do 75, tymczasem wartość tych inwestycji wzrosła z 1,3 mld USD do ponad 2,36 mld USD. Za dużą częścią tego wzrostu stoi oczywiście bardzo dobra koniunktura na GPW, ale też zmiany kursów walut.

Na koniec 2025 r. pięć największych inwestycji – LPP, Allegro, Żabka, Benefit Systems i PKO BP – było wartych łącznie 1,06 mld USD i odpowiadało za około 46,6 proc. całego polskiego portfela NBIM. Pół roku później pięć największych pozycji – Allegro, PKO BP, LPP, Benefit Systems i CD Projekt – było wartych 1,18 mld USD.

Największym wygranym ostatnich zmian w portfelu NBIM było Allegro, którego pakiet w norweskim funduszu wart był niemal 505 mln USD, co przekładało się na 4,93 proc. kapitału spółki. Dla porównania, na koniec 2025 r. było to 2,92 proc., o połowę mniejsza była też wartość inwestycji. Z danych Analizy.pl wynika, że w ciągu półtora roku udział funduszu w kapitale Allegro zwiększył się ponad czterokrotnie. Jednocześnie samo Allegro odpowiada za ponad jedną piątą wartości polskiego portfela.

Zarządzający funduszem rezygnowali z kolei z walorów Żabka Group, chociaż jeszcze rok wcześniej NBIM zwiększał zaangażowanie w handlowej spółce. Z końcem 2025 r. fundusz posiadał około 3,3 proc. kapitału Żabki, a wart 208,8 mln USD pakiet dawał spółce trzecią pozycję wśród „polskich” inwestycji. Z końcem I połowy wartość walorów Żabki zmalała jednak do niecałych 10 mln USD. Przypomnijmy, że w połowie lipca notowania handlowej grupy napędzały informacje o zainteresowaniu globalnych inwestorów.

Fundusz redukował także ekspozycję na LPP. Na koniec grudnia 2025 r. w jego rękach było 2,7 proc. kapitału spółki, a sześć miesięcy później już tylko 1,88 proc. Wartość pakietu w ciągu sześciu miesięcy zmniejszyła się zatem z 290 mln do 170 mln USD. Fundusz zmniejszył w tym samym czasie udział w XTB – z 4,28 proc. do 3,22 proc. W Benefit Systems udział spadł natomiast z 4,96 proc. do 3,8 proc. w czerwcu.

Norweski fundusz zrezygnował z inwestycji w akcje GPW, choć pół roku wcześniej posiadał 2,67 proc. jej kapitału. Z portfela zniknęły m.in. Dom Development, Creepy Jar, Medicalgorithmics i Oponeo.pl. Pojawiły się za to Torpol, JSW oraz BNP Paribas BP.

Government Pension Fund Global na polskim rynku działa za pośrednictwem partnerów, którymi są Insignis TFI, Ipopema TFI i Ceres DI.

Będzie ciężko powtórzyć wynik

Nicolai Tangen, dyrektor generalny Norges Bank Investment Management wskazał, że wysoka półroczna stopa zwrotu była efektem głównie rajdu związanego z AI, na którym korzystały spółki półprzewodnikowe. Do największych pozycji należały Samsung, SK Hynix, TSMC, ASML, Intel i Nvidia. Jednocześnie Tangen przyznał, że był zaskoczony odpornością rynków pomimo wojny USA z Iranem oraz ponowną presją inflacji. - Gdybyś cofnął się dwa lata i powiedział mi, że to wszystko się wydarzy — cieśnina Ormuz, bariery handlowe, napięcia geopolityczne i tak dalej — nigdy bym nie pomyślał, że rynek będzie tak odporny — powiedział. Zarazem zarządzający studził oczekiwania na przyszłość. - Z pewnością nie powinniśmy oczekiwać takich samych zwrotów w przyszłości, jakie widzieliśmy przez ostatnie sześć miesięcy — stwierdził. Zarządzający funduszem ostrzegli przed dużą koncentracją inwestorów w sektorze sztucznej inteligencji i zwrócili uwagę na ryzyka przeszacowania ogromnych nakładów na rozwój infrastruktury potrzebnej do AI.

Tangen ostrzegał również przed ryzykiem kryzysu gospodarczego spowodowanego połączeniem czynników, w tym ryzykiem przeszacowania nakładów na rozwój AI i wojny handlowej między USA a Chinami.

Przy okazji publikacji raportu okazało się też, że norweski fundusz zajął pozycję w niedawnym debiutancie SpaceX, wartą około 1,22 mld USD.

Fundusz posiada 1,5 proc. wszystkich notowanych na giełdzie spółek na świecie i około 3 proc. spółek notowanych w Europie. Ma udziały w 7077 spółkach. Największy udział w jego portfelu mają inwestycje ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.