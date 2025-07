WIG20 z nowym rekordem hossy

WIG20 wzrósł o 0,97 procent przy obrocie przekraczającym 1,89 miliarda złotych, gdy na całym rynku udało się ugrać 2,21 miliarda złotych przy znacznie skromniejszej zwyżce indeksu WIG o 0,50 procent. Relatywną siłę koszyka blue chipów widać też na tle indeksów mWIG40 i sWIG80, które spadły – odpowiednio – o 0,92 procent i 0,01 procent. W koszyku blue chipów na plan pierwszy wybiły się spółki bankowe i surowcowe, które zagrały role lokomotyw obozu popytowego. Po przeciwnej stronie grały spółki związane ze sprzedażą detaliczną, z których na plan pierwszy wybił się spadek Żabka Group o 4,57 procent. Ważną częścią rozdania była również korelacja z otoczeniem, choć finalny wzrost WIG20 był czytelnie większy od zwyżki niemieckiego DAX-a o 0,55 procent. Lokalną zmienną była perspektywa techniczna, w której WIG20 wyrysował dziś najwyższe zamknięcie w hossie, ale pozostał pod rekordem hossy w perspektywie intraday, jednocześnie psychologiczną barierą 2900 pkt. Uwzględniając fakt, iż w bliskiej przeszłości bykom udawało się już kreślić nowe rekordy na zamknięciu dnia, ale nie owocowało to wybiciem nad 2900 pkt., sesję należy uznać za kolejną zagraną w granicach konsolidacji. W istocie, WIG20 pozostał w zawieszeniu na półce 2900-2650 pkt. i czekanie na przesilenie w konsolidacji zostało przeniesione na kolejną sesję. Niezależnie od lokalnego układu technicznego, w bliskiej przyszłości nie warto tracić z pola uwagi zachowania giełd bazowych, które będą operowały w cieniu nowej odsłony wojny celnej prezydenta Donalda Trumpa oraz zbliżającego się sezonu publikacji wyników kwartalnych. W zarysowanym układzie sił GPW nie będzie miała wiele przestrzeni do szukania swojej ścieżki. Niemniej, pokonanie przez WIG20 poziomu 2900 pkt. wymusi na rynku odniesienie się do scenariuszy wzrostowych, z których na plan pierwszy wybije się oczekiwane testu 3000 pkt. oraz wykorzystanie potencjału zwyżki związanej z pokonaniem 250-punktowej konsolidacji, a więc ruchu WIG20 w rejon 3150 pkt.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.