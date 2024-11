Bitcoin o włos od poziomu 100 tys. USD

Czytaj więcej Kryptowaluty Bitcoin wybiera się w kosmos. Optymistyczne sygnały na wykresach Najważniejsza waluta cyfrowa w minionym tygodniu wykręciła rekord na poziomie powyżej 93 tysięcy dolarów i po późniejszych spadkach wraca na wyżyny.

Czy bitcoin przebije 100 tys. USD?

Czy bitcoin ma jeszcze jednak szansę na solidne zwyżki w nadchodzących miesiącach? Czy część inwestorów nie zdecyduje się na realizację zysków wkrótce po tym, jak kurs przebije 100 tys. USD?

– Patrząc na poprzednie ruchy o podobnej skali, bitcoin zwykle wchodził po nich w okres konsolidacji albo ignorował to, że jest mocno wykupiony i szedł dalej w górę, wraz z pojawieniem się kolejnych inwestorów. Niedawno wyszedł z długiego okresu konsolidacji i ustanawia nowe szczyty, więc coś nam podpowiada, że może jeszcze iść w górę. Prawdziwym testem dla niego będzie przekroczenie poziomu 100 tys. USD – uważa Rob Ginsberg, analityk firmy Wolfe Research.

Analitycy CoinDCX wskazują, że kluczowym poziomem dla bitcoina może być 106 tys. USD, co sugeruje, że najpopularniejsza kryptowaluta może w nadchodzących tygodniach ustanowić kolejne rekordy.

„Spodziewane jest, że byki będą dominowały na początku roku, co potencjalnie powinno wspierać ostry trend wzrostowy. Kurs bitcoina może dojść do 140 tys. USD lub nawet dojść do 150 tys. USD przed końcem pierwszego półrocza, jeśli nie będzie żadnych »niedźwiedzich” zdarzeń. Silny trend wzrostowy jest również spodziewany w drugiej połowie roku. Zakupy dokonywane przez »byków« mogą wzrosnąć, a kurs dotrzeć do 200 tys. USD” – prognozują analitycy CoinDCX.