Halving zakończony. Kopacze będą cierpieć, a bitcoin prawie nie drgnął

Mimo tego że poprzednie halvingi wyniosły kurs bitcoina do rekordów, niektórzy eksperci, m. in. takich instytucji jak JP Morgan Chase czy Deutsche Bank oceniają, że tym razem inwestorzy wcześniej skonsumowali to wydarzenie uwzględniając je w cenie bitcoina.

- Tak jak oczekiwano, halving został w pełni wyceniony, dlatego ruchy ceny były ograniczone - wskazał Kok Kee Chong, szef singapurskiej giełdy kryptowalutowej Asia Next, w komentarzu dla agencji Bloomberga.

Podkreślił on, że teraz branża musi czekać i patrzeć, czy kurs pójdzie w górę w najbliższych tygodniach i czy utrzyma się zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych bitcoinem.

Według koncepcji Satoshiego Nakamoto, twórcy bitcoina, mechanizm halvingu ma sprawić, że liczba bitcoinów nie przekroczy 21 milionów sztuk. Chciał uniknąć inflacji.

Kopacze bitcoina będą teraz otrzymywać nagrodę w wysokości 450 monet dziennie zamiast 900 jak dotychczas.

Jednak, jak zwracają uwagę eksperci, rozwadniający efekt halvingu maleje z każdą taką operacją.