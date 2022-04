– Nie pamiętam tego poziomu niedźwiedzi wśród kontaktów i Twittera, nawet w przypadku styczniowych minimów – powiedział jeden z zarządzających funduszem.

Bitcoin spadł o 2,3 proc. w ciągu ostatniego tygodnia, kończąc go na około 39,5 tys. Ethereum stracił 3,9 proc., podczas gdy inne wiodące altcoiny w pierwszej dziesiątce spadły z 2,2 proc. (Solana) do 10,5 proc. (XRP). Wyjątkiem była Terra (+12,9 proc.).

W poniedziałek presja na kryptowaluty trwała. Według danych CoinDesk, w chwili obecnej bitcoin osiągnął poziom 38 450 USD, najniżej od 15 marca i spadł o prawie 3,5 proc. w ciągu 24 godzin.

Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut, według CoinMarketCap, zmieniła się nieznacznie w ciągu tygodnia, pozostając na poziomie 1,8 biliona, ponieważ fala zakupów w pierwszej połowie tygodnia przerodziła się w silną wyprzedaż w drugiej. W tym samym okresie indeks dominacji bitcoin wzrósł o 0,2 proc. do 41,2 proc..

Wskaźnik Crypto Fear and Greed Index wzrósł z 24 do 27 i powrócił do punktu wyjścia w ciągu tygodnia. Do poniedziałku indeks stracił kolejny punkt do 23, pozostając w strefie skrajnego strachu.

Bitcoin spadał trzeci tydzień z rzędu, wraz z indeksami giełdowymi. W pierwszej połowie zeszłego tygodnia BTC próbował wzrosnąć, odnawiając swoje maksima w ciągu półtora tygodnia, około 43 000 USD. W czwartek i piątek nastąpił gwałtowny spadek wraz z rynkiem akcji, a bitcoin spadł poniżej okrągłego poziomu 40 000 USD.

Changpeng Zhao, dyrektor naczelny Binance powiedział, że przyjęcie kryptowalut wzrośnie wraz z eskalacją napięć geopolitycznych i wzrostem wykorzystania dolara jako narzędzia sankcji. Uważa, że USA przegrają z resztą świata, jeśli nadal będą tłumić bitcoina. Grupa amerykańskich kongresmenów wypowiedziała się przeciwko kopaniu kryptowalut przy użyciu szkodliwego dla środowiska algorytmu konsensusu Proof-of-Work (PoW). Powiedzieli, że szczególnie niepokojące są kryptowaluty BTC, ETH, XMR i ZEC.

UE dyskutowała o zakazie handlu BTC ze względu na jego wpływ na energię i środowisko. Zużycie energii przez bitcoina wciąż rośnie i przyciąga uwagę organizacji ekologicznych i organów regulacyjnych.