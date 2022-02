Zapowiedź opodatkowania transakcji kryptowalutowych została przyjęta przez opinię publiczną jako faktyczne uznanie wirtualnych walut jako legalnych aktywów. Wcześniej rząd opowiadał się za wprowadzeniem ostrych regulacji dotyczących kryptowalut, w tym nawet zakazu handlu nimi.

„Pani minister finansów, proszę powiedzieć narodowi, czy kryptowaluty są już legalne, bez wprowadzenia Ustawy Kryptowalutowej? Co z ich regulatorem? Co z regulacją giełd kryptowalutowych? Co z ochroną inwestorów?" – napisał na Twitterze Randeep Singh Surjewala, rzecznik opozycyjnej Partii Kongresowej.

Indyjski rząd zapowiada również, że bank centralny wprowadzi w przyszłym roku fiskalnym narodową walutę cyfrową. Waluta ta jest już testowana od kilku miesięcy i w opinii rządu będzie ona służyła rozwojowi gospodarki cyfrowej.