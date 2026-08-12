Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 12.08.2026
Wyniki kwartalne BNP Paribas BPL; ostatnia szansa na dywidendę od Enter Air, Trans Polonii i JWW Invest; przetarg zamiany obligacji skarbowych. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
Aktualizacja:
Publikacja:
12.08.2026 13:52
12.08.2026 03:00
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Kraj
BNP PARIBAS BPL – wyniki za I półrocze
ENTER AIR – ostatnie notowanie akcji z prawem do 2,50 zł dywidendy na papier; wypłata 21 sierpnia
JWW INVEST – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,12 zł dywidendy na papier; wypłata 26 października
TRANS POLONIA – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,21 zł dywidendy na papier; wypłata 31 sierpnia
ASSECO POLAND – NWZA w sprawie programu motywacyjnego
POLENERGIA – ostatni dzień zapisów na sprzedaż akcji po 59,10 zł w wezwaniu ogłoszonym przez BIF IV Europe Holdings Limited i Mansa Investments
GRUPA KLEPSYDRA – wypłata 0,04 zł dywidendy na akcję
BLACK PEARL – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
ADIUVO – NWZA w sprawie zamiany akcji serii R z akcji na okaziciela na akcje imienne
MIN. FIN. – przetarg zamiany obligacji
Świat
USA – inflacja konsumencka w lipcu
Niemcy – inflacja konsumencka w lipcu