Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 12.08.2026

Wyniki kwartalne BNP Paribas BPL; ostatnia szansa na dywidendę od Enter Air, Trans Polonii i JWW Invest; przetarg zamiany obligacji skarbowych. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.

