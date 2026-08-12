Kraj

  • BNP PARIBAS BPL – wyniki za I półrocze
  • ENTER AIR – ostatnie notowanie akcji z prawem do 2,50 zł dywidendy na papier; wypłata 21 sierpnia
  • JWW INVEST – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,12 zł dywidendy na papier; wypłata 26 października
  • TRANS POLONIA – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,21 zł dywidendy na papier; wypłata 31 sierpnia
  • ASSECO POLAND – NWZA w sprawie programu motywacyjnego
  • POLENERGIA – ostatni dzień zapisów na sprzedaż akcji po 59,10 zł w wezwaniu ogłoszonym przez BIF IV Europe Holdings Limited i Mansa Investments
  • GRUPA KLEPSYDRA – wypłata 0,04 zł dywidendy na akcję
  • BLACK PEARL – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • ADIUVO – NWZA w sprawie zamiany akcji serii R z akcji na okaziciela na akcje imienne
  • MIN. FIN. – przetarg zamiany obligacji

Świat

  • USA – inflacja konsumencka w lipcu
  • Niemcy – inflacja konsumencka w lipcu