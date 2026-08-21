Kraj

BUDIMEX – wyniki za I półrocze

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SANOK – wyniki za I półrocze

WAWEL – wyniki za I półrocze

ENTER AIR – wypłata 2,50 zł dywidendy na akcję

SOFTWARE MANSION – wprowadzenie do obrotu na NewConnect 21 463 akcji serii D i 108 342 serii J

GUS – koniunktura gospodarcza w sierpniu

Świat

USA – PMI dla przemysłu w lipcu, PMI dla sektora usług w lipcu

Japonia – PMI dla przemysłu w lipcu, inflacja konsumencka w lipcu

Strefa euro – PMI dla przemysłu w lipcu, PMI dla sektora usług w lipcu

Niemcy – PMI dla przemysłu w lipcu, PMI dla sektora usług w lipcu

Francja – PMI dla przemysłu w lipcu, PMI dla sektora usług w lipcu

Wielka Brytania – PMI dla przemysłu w lipcu, PMI dla sektora usług w lipcu