Kraj

  • KRUK – wyniki za I półrocze
  • AB – wyniki za III kwartał roku obrotowego zakończony w czerwcu
  • 11 BIT STUDIOS – wyniki za I półrocze
  • NANOGROUP – NWZA w sprawie emisji akcji w trybie oferty publicznej
  • PROTEKTOR – NWZA w sprawie emisji akcji z prawem poboru oraz zmian w składzie rady nadzorczej
  • SUNEX – NWZA w sprawie umowy pożyczki oraz nabycia nieruchomości
  • VRG – zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży akcji po cenie z przedziału 5,50–6 zł na zaproszenie spółki
  • VERBICOM – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,01 zł dywidendy na papier; wypłata 23 grudnia
  • MIN. FIN. – przetarg obligacji o wartości 8–12 mld zł

Świat

  • USA – korekta danych o PKB w drugim kwartale, dochody i wydatki konsumentów w lipcu, zamówienia na dobra trwałego użytku w lipcu
  • Wielka Brytania – sprzedaż detaliczna według CBI w sierpniu