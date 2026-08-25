Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 26.08.2026
Wyniki finansowe Kruka, AB, 11 bit studios, dane gospodarcze z USA i Wielkiej Brytanii. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
Aktualizacja:
25.08.2026 22:52
Publikacja:
25.08.2026 03:00
Foto: AdobeStock
Kraj
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KRUK – wyniki za I półrocze
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AB – wyniki za III kwartał roku obrotowego zakończony w czerwcu
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11 BIT STUDIOS – wyniki za I półrocze
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NANOGROUP – NWZA w sprawie emisji akcji w trybie oferty publicznej
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PROTEKTOR – NWZA w sprawie emisji akcji z prawem poboru oraz zmian w składzie rady nadzorczej
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SUNEX – NWZA w sprawie umowy pożyczki oraz nabycia nieruchomości
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VRG – zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży akcji po cenie z przedziału 5,50–6 zł na zaproszenie spółki
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VERBICOM – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,01 zł dywidendy na papier; wypłata 23 grudnia
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MIN. FIN. – przetarg obligacji o wartości 8–12 mld zł
Świat
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USA – korekta danych o PKB w drugim kwartale, dochody i wydatki konsumentów w lipcu, zamówienia na dobra trwałego użytku w lipcu
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Wielka Brytania – sprzedaż detaliczna według CBI w sierpniu