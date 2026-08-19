Kraj

KGHM – wyniki za I półrocze

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CYFROWY POLSAT – wyniki za I półrocze

PCC ROKITA – wyniki za I półrocze

KINO POLSKA – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,18 zł dywidendy na akcję; wypłata 28 sierpnia

CDRL – NWZA w sprawie wypłaty 0,75 zł dywidendy z kapitału zapasowego i zmian w składzie rady nadzorczej

ROBYG – wprowadzenie do obrotu giełdowego 9 646 706 akcji serii B

VRG – początek przyjmowania ofert sprzedaży akcji po cenie z przedziału 5,50-6 zł na zaproszenie spółki; zakończenie 26 sierpnia

WHITE STONE DEVELOPMENT – pierwsze notowanie na Catalyst 25 000 obligacji serii M o wartości nominalnej 1000 zł każda

Świat

USA – protokół z posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej

Japonia – zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia w czerwcu

Strefa euro – inflacja konsumencka w lipcu

Wielka Brytania – inflacja konsumencka w lipcu, inflacja producencka w lipcu