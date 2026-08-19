KGHM – wyniki za I półrocze
CYFROWY POLSAT – wyniki za I półrocze
PCC ROKITA – wyniki za I półrocze
KINO POLSKA – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,18 zł dywidendy na akcję; wypłata 28 sierpnia
CDRL – NWZA w sprawie wypłaty 0,75 zł dywidendy z kapitału zapasowego i zmian w składzie rady nadzorczej
ROBYG – wprowadzenie do obrotu giełdowego 9 646 706 akcji serii B
VRG – początek przyjmowania ofert sprzedaży akcji po cenie z przedziału 5,50-6 zł na zaproszenie spółki; zakończenie 26 sierpnia
WHITE STONE DEVELOPMENT – pierwsze notowanie na Catalyst 25 000 obligacji serii M o wartości nominalnej 1000 zł każda
USA – protokół z posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej
Japonia – zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia w czerwcu
Strefa euro – inflacja konsumencka w lipcu
Wielka Brytania – inflacja konsumencka w lipcu, inflacja producencka w lipcu
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas