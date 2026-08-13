ZE PAK podjął już pierwsze prawne i socjalne kroki dotyczące wygaszania odkrywek, a także redukcji etatów. Spółka jeszcze jednak może operować blokami węglowymi nawet do końca 2028 r., natomiast wcześniej ma pojawić się nowoczesna elektrownia gazowa.
Jak informuje nas spółka, na koniec I kwartału 2026 r. zaawansowanie budowy elektrowni gazowej w Turku, na terenie dawnej elektrowni węglowej Adamów, wyniosło ok. 86 proc. – Na obecnym etapie inwestycji zakończono główną konstrukcję budynku elektrycznego i budynku nastawni blokowej oraz montaż rurociągów wody chłodzącej. Trwa montaż turbozespołu, skraplacza oraz kotła odzysknicowego. Rozpoczęto również montaż rurociągów w maszynowni i kotłowni oraz prace fundamentowe pod transformator rezerwowy – precyzuje biuro prasowe spółki.
Blok gazowy w Turku, który wygrał 5 lat temu aukcję na rynku mocy i powinien działać od początku 2026 r., jest opóźniony z uwagi na wcześniejsze problemy z pozyskaniem finansowania. – Spółka będzie płacić ok. 1 mln zł kary miesięcznie w 2026 r., a kwota ta jeszcze wzrośnie w przyszłym roku, ponieważ kara z każdym rokiem opóźnienia jest proporcjonalnie coraz wyższa – mówi Andrzej Kędzierski, analityk z Biura Maklerskiego Pekao. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie produkcji energii planowane jest w III kwartale 2027 r.
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Nim ZE PAK ruszy z blokiem gazowym, nadal prowadzi produkcję energii w oparciu o węgiel brunatny. Przekazał nam, że zakończył już działalność węglową w jej dotychczasowym kształcie. – Zaprzestano ciągłego wydobycia węgla oraz ciągłej produkcji energii elektrycznej z węgla. Obecnie prowadzone są działania związane z wygaszaniem aktywów oraz rekultywacją terenów pogórniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzjami środowiskowymi – informuje nas firma.
W I kwartale 2026 r. spółka złożyła wniosek o uznanie rekultywacji za zakończoną w kierunku wodnym na odkrywce Drzewce oraz o zgodę na zamknięcie części składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Adamów w Odkrywce Zachodniej. Wiąże.się to także ze stopniową redukcją pracowników. W I kw. 2026 r. restrukturyzacją objęto łącznie 163 pracowników, z czego 76 osób skorzystało z jednorazowych odpraw pieniężnych w ramach ustawy o osłonach socjalnych. Na koniec I kw. 137 pracowników przebywało na urlopach górniczych lub energetycznych.
- Pracownicy objęci procesem restrukturyzacji mogą skorzystać ze specjalnie stworzonego programu wsparcia „Droga do zatrudnienia po węglu”, który zapewnia pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia lub w rozpoczęciu działalności gospodarczej – wskazuje firma. Do końca pierwszego kw. 2026 r. z programu skorzystało 1118 osób.
Niemniej całkowite zerwanie z węglem jeszcze potrwa. Zdaniem Andrzeja Kędzierskiego, ZE PAK będzie brał udział we wrześniowych aukcjach uzupełniających rynku mocy na rok 2027, analogicznie do poprzedniego roku. – Zakładam, że aktywność bloku w ramach rynku mocy zostanie utrzymana do końca 2028 r. – mówi nasz rozmówca. Utrzymanie bloku w rynku mocy do 2028 r. nie musi jednak zdaniem analityka oznaczać przedłużenia wydobycia węgla brunatnego. Przewiduje ograniczenie generacji energii z węgla, gdzie blok będzie pełnił rolę ograniczoną do bilansowania i zapewniania bezpieczeństwa systemowi energetycznemu. – Takie wykorzystanie bloku znacznie ograniczy zapotrzebowanie na węgiel i wydobycie z odkrywki – prawdopodobnie zostanie ono zakończone jeszcze w tym roku. Nie wykluczałbym, że ZE PAK w razie potrzeby będzie transportował węgiel brunatny z oddalonej o ponad 200 km KWB Sieniewa, podobnie jak to miało miejsce w 2024 r. – wskazuje nasz rozmówca.
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