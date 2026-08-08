Z tego artykułu dowiesz się: Jak odróżnić spółki z realnym potencjałem od tych, które jedynie wykorzystują rynkową modę.

Które wskaźniki finansowe, poza przychodami, są kluczowe w ocenie kondycji firm z branży AI.

Dlaczego nawet najlepsze firmy z sektora sztucznej inteligencji mogą nie być dobrą inwestycją.

Na czym polega zróżnicowanie sektora AI i jakie szanse oraz ryzyka wiążą się z jego segmentami.

Po świetnych wynikach kwartalnych największych spółek technologicznych akcje firm związanych ze sztuczną inteligencją ponownie mocno rosną. Tym razem nie chodzi już tylko o Nvidię czy Microsoft. Kapitał szerokim strumieniem płynie także do producentów półprzewodników, dostawców oprogramowania i operatorów chmury. – To może być początek kolejnej fali hossy na AI. Nie oznacza to jednak, że warto kupować każdą spółkę, która w nazwie lub strategii odwołuje się do sztucznej inteligencji. Coraz ważniejsza staje się selekcja firm i umiejętność oddzielenia medialnego szumu od realnego potencjału biznesowego – podkreśla Paweł Majtkowski, analityk etoro w Polsce.

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Jak podkreśla, w ostatnich miesiącach różnica w stopach zwrotu pomiędzy najlepszymi i najsłabszymi spółkami powiązanymi z AI sięga już kilkudziesięciu punktów procentowych. Inwestorzy premiują firmy, które potrafią zamienić AI na realne przychody i zyski, a znacznie surowiej oceniają te, które oferują głównie atrakcyjną narrację bez realnych dowodów na sukces. – Właśnie dlatego dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, kluczowa staje się selektywność. Nie chodzi o to, aby zrezygnować z inwestowania w AI, ale aby wiedzieć, jak odróżnić spółki, które rzeczywiście korzystają na tej rewolucji technologicznej, od tych, które jedynie próbują wykorzystać panującą modę – tłumaczy Majtkowski.

– Giełdowa historia wielokrotnie pokazywała, że emocje są kiepskim doradcą, a największe zyski częściej trafiają do cierpliwych niż do najszybszych. Jak zachować chłodną głowę w czasach AI? – pyta Paweł Majtkowski. I proponuje, by kierować się 10 prostymi zasadami.

1. Nie kupuj dla samego hasła „AI”

Jeżeli jedynym argumentem za inwestycją jest to, że spółka „działa w AI”, to zdecydowanie za mało. Dzisiaj niemal każda firma technologiczna deklaruje wykorzystanie sztucznej inteligencji. Liczy się nie obecność modnego hasła w prezentacji, ale jego pozytywny wpływ na wyniki.

2. Szukaj firm, które już monetyzują technologię

Najlepsze spółki pokazują, że sztuczna inteligencja zwiększa sprzedaż, przyciąga nowych klientów albo pozwala sprzedawać droższe usługi. Im więcej konkretów dotyczących monetyzacji, tym lepiej.

3. Zwracaj uwagę na wolne przepływy pieniężne (FCF)

Szybki wzrost przychodów nie zawsze oznacza dobrą inwestycję. Jeżeli firma wydaje miliardy na rozwój AI, ale jednocześnie jej wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flow) drastycznie się pogarszają bez perspektywy poprawy, ryzyko inwestycyjne istotnie rośnie.

4. Sprawdzaj wydatki inwestycyjne (CapEx)

Budowa centrów danych i zakup procesorów graficznych kosztują miliardy dolarów. Kluczowe pytanie brzmi: czy i kiedy te nakłady (Capital Expenditures) przełożą się na wyższe przychody i zyski. Nie należy bezkrytycznie wierzyć w optymistyczne zapowiedzi zarządów. Wśród firm inwestujących dziś ogromne środki będą nie tylko zwycięzcy, ale i podmioty, które przepalą kapitał.

5. Pamiętaj, że sektor AI jest zróżnicowany

Sektor AI to czasem zupełnie różne biznesy. Inaczej zarabiają producenci chipów, inaczej dostawcy centrów danych, jeszcze inaczej firmy tworzące oprogramowanie czy gotowe aplikacje. Każdy z tych segmentów ma inne szanse i inne ryzyka.

6. Nie przepłacaj za oczekiwany wzrost

Świetna spółka nie zawsze jest świetną inwestycją. Jeżeli rynek wycenił już w kursie akcji wiele lat perfekcyjnego rozwoju (co widać np. w bardzo wysokich wskaźnikach P/E), nawet dobre wyniki finansowe mogą okazać się niewystarczające, by kurs nadal rósł.

7. Nie inwestuj pod wpływem emocji (FOMO)

Najdroższe błędy popełnia się wtedy, gdy wszyscy wokół mówią tylko o jednej branży. Kupowanie akcji wyłącznie dlatego, że ich kurs gwałtownie rośnie, to prosta droga do kupienia walorów na lokalnym szczycie.

8. Dywersyfikuj

Nawet najlepsi analitycy nie są w stanie przewidzieć, która spółka okaże się największym zwycięzcą rewolucji AI. Dlatego lepiej podzielić inwestycję pomiędzy kilka różnych firm lub skorzystać z funduszy ETF obejmujących cały sektor.

9. Czytaj raporty kwartalne, a nie tylko nagłówki

W oficjalnych sprawozdaniach finansowych znajdują się kluczowe dane: dynamika marż, poziom wolnych przepływów pieniężnych, wartość portfela zamówień (backlog) oraz realistyczne prognozy zarządu. To dobre źródło informacji, by mieć bardziej całościowy obraz sytuacji firmy.

10. Zachowaj długoterminową perspektywę

Sztuczna inteligencja prawdopodobnie będzie zmieniać świat przez wiele lat. Nie oznacza to jednak, że ceny akcji będą tylko rosły. Po okresach euforii prawie zawsze przychodzą nieuniknione korekty. Dla cierpliwego inwestora mogą one być lepszym momentem do zakupów niż rekordowe szczyty.

– Rewolucja AI jest faktem, ale nie każda firma na niej zarobi. W długim terminie o stopie zwrotu z inwestycji decydują fundamenty finansowe spółki i jej zdolność do generowania gotówki, a nie chwilowy entuzjazm inwestorów – podsumowuje analityk etoro.