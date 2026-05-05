Największa platforma handlu internetowego oraz lider rynku turystycznego zawierają partnerstwo. Oferty Itaki będą sprzedawane przez platformę online Allegro.

Allegro potwierdziło zapowiedziane w kwietniu wejście na rynek turystyczny o czym pisaliśmy. Teraz ogłosiło, że partnerem na tym rynku będzie Itaka, największy operator na tym rynku.

Sojusz Allegro i Itaki

Start projektu to część oferty Itaki, czyli jakieś 15-18 proc., ale plan jest by szybko ją rozwijać. - Jesteśmy platformą marketplace wiec można sobie wyobrazić w dalszym terminie rozwijanie oferty innych partnerów. Myślimy także o ekspansji zagranicznej z Itaką - mówi prezes Allegro Marcin Kuśmierz.

Partner także ma ambitne plany. - Jesteśmy na rynku od 37 lat, od 2009 jesteśmy liderem, najważniejsze jest to utrzymać się na tej pozycji jak najdłużej – mówi Piotr Henicz, wiceprezes Itaka. - Możemy pochwalić się blisko 1,8 mln klientów obsłużonych w 2025, na 2026 chęć przekroczenia 2 mln i mimo zawirowań na Biskim Wschodzie możemy ten cel osiągnąć - dodaje.

Firma rozwija inne usługi, ma platformę SeePlaces przeznaczoną do sprzedaży wycieczek fakulatatywnych. Itaka ma też wyleasingowane cztery własne samoloty i markę lotniczą Air 001, stacjonują w Katowicach i Ostrawie. - Dzięki temu możemy lepiej negocjować z liniami lotniczymi warunki, jesteśmy bardziej elastyczni – dodaje.

Wiceprezes Itaki podkreśla, że wejście na Allegro to nowy kanał dystrybucji, a platforma ma dostęp do dobrych produktów.

Turystyka to nie koniec 

Allegro także konsekwentnie rozwija ofertę usług dodatkowych, firma niedawno rozszerzyła ofertę o pakiety medyczne we współpracy z siecią LUX MED. Firma jest jedną z największych platform handlu internetowego w Europie, z powodzeniem walczy o klientów z platformami chińskimi. 

Prezes Itaki wskazuje, że 100 mld zł wyniosły wydatki na wyjazdy turystyczne, z czego 28 mld zł na zagraniczne. Wyjechało poza kraj ponad 6 mln Polaków, a 90 proc. szuka informacji w Internecie.

Sprzedaż platformy w 2025 r. wyniosła 70 mld zł, co oznacza generowanie pośrednio 1 proc. PKB. - Mamy ponad 15 mln aktywnych kupujących w Polsce, w regionie mamy ponad 20 mln klientów – mówi prezes Allegro. - Mamy ponad 7 mln użytkowników programu lojalnościowego Smart – dodaje podkreślając, że nie jest to nowa kategoria dla firmy. Allegro ma ponad 2 mln kupujących w kategorii Turystyka, którzy często planowanie wyjazdu rozpoczynają od wizyty w serwisie.

Przes Kuśmierz zapowiada iż wkrótce sprzedaż ofert turystycznych będzie połączona z ofertą systemu finansowego Allegro Pay co oznacza choćby płatności odroczone. 