Aprecjację kontynuuje korona norweska, która pozostaje najlepiej radzącą sobie w tym roku walutą G10. Skala jej umocnienia względem referencyjnego euro przekracza w rzeczonym okresie 9%. Walutę wspierają przede wszystkim wysokie ceny surowców energetycznych, które odpowiadają za ok. 65% krajowego eksportu.

Umocnienie przypisać można jednak po części także kwietniowemu zwrotowi ku bardziej ryzykownym aktywom oraz wciąż wysokim poziomom stóp procentowych w kraju. Stopa referencyjna Norges Banku (4%) jest obecnie ponad dwukrotnie wyższa niż w sąsiedniej Szwecji (1,75%). Warto w tym kontekście nadmienić, że rynki wyceniają ponad 2 podwyżki stóp w Norwegii przed końcem roku, przypisując wysokie implikowane prawdopodobieństwo ruchowi w górę już na najbliższym posiedzeniu w lipcu (60%).

Po drugiej stronie walutowego spektrum znajduje się jen japoński, który ulega ponownej wyprzedaży po czwartkowej interwencji, która sprowadziła parę USD/JPY do poziomu 156. Obecnie znajduje się ona o ok. 1% wyżej względem lokalnych minimów, przekraczając barierę 157,5.

Trwa Złoty Tydzień, co ogranicza płynność na walucie, żywa pozostaje jednak dyskusja nt. dalszego kierunku polityki monetarnej Banku Japonii, który w obecnym cyklu już czterokrotnie zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych. 0,75% to najwyższy poziom stóp od 1995 r., wiele wskazuje jednak na to, że to nie koniec zacieśniania. Jego kontynuacja w czerwcu stanowi obecnie rynkowy scenariusz bazowy. Kolejna podwyżka stóp może nadejść w IV kwartale.

Pod kątem makroekonomicznym przed nami niespecjalnie intensywny czas. Uwaga skoncentruje się na danych JOLTS z amerykańskiego rynku pracy, które ukażą się o godzinie 16:00. O rynkowej zmienności w dalszym ciągu decydować powinny jednak przede wszystkim nagłówki dotyczące rozwoju wydarzeń na linii USA-Iran – zwłaszcza to, czy po wczorajszych atakach w mocy pozostanie zawarte między stronami czasowe zawieszenie broni (niewiele wskazuje aby miało być inaczej) oraz to, czy uda się poczynić jakiekolwiek kroki zbliżające nas do udrożnienia Cieśniny Ormuz.

To także pozostanie fundamentalne dla złotego, który pozostaje niemal w pełni zależny od czynników zewnętrznych. Sytuację zmienić może środowa decyzja RPP ws. stóp procentowych, nie spodziewamy się jednak żeby przyniosła ona przełom – oczekujemy utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Ciekawsza dla rynków może być czwartkowa konferencja prasowa prezesa Glapińskiego.

Kurs EUR/PLN oscyluje obecnie nieznacznie powyżej poziomu 4,25, USD/PLN poniżej 3,64, CHF/PLN powyżej 4,64, GBP/PLN zaś poniżej 4,93.

Michał Jóźwiak

Analityk Rynków Finansowych

michal.jozwiak@xtb.com