Uspokojenie nastrojów, ale niepewność pozostaje

Gospodarka światowa Wymiana ciosów między Izraelem a Iranem niepokoi rynki finansowe Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie najbardziej uderzyła w rynek ropy naftowej. Ceny tego surowca poszybowały, ale reakcja inwestorów na giełdach akcji była dość umiarkowana. Jednak indeks strachu VIX zyskał ponad 15 proc. Co przyniesie nowy tydzień?

Poprawa nastrojów pomogła w poniedziałek także złotemu, który wyraźnie zyskiwał na wartości. Również indeksy na warszawskim parkiecie notowania zaczęły od zauważalnych wzrostów, jednak później ich skala zmalała. – Z punktu widzenia inwestorów najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, jak długo jeszcze będzie trwał konflikt i czy rozleje się na okoliczne kraje. Chociaż obie opcje są obecnie na stole, to wydaje się, że relatywnie szybkie zakończenie konfliktu jest jednak bardziej prawdopodobne i to przynajmniej z dwóch powodów. Jeden to widoczna już zaraz po piątkowym ataku dysproporcja sił. Drugim powodem są interesy wspierających obie strony mocarstw. Paradoksalnie Rosja, która popiera Iran i, potępiając izraelskie ataki, wzywa do natychmiastowego zakończenia konfliktu, znakomicie zyskuje na rosnących cenach ropy naftowej i gazu. Jednak na pewno nie na rękę jest jej zbyt wyraźne osłabienie ostatniego znaczącego sojusznika na Bliskim Wschodzie. Odwrotnie jest ze Stanami Zjednoczonymi. Jednego możemy być chyba jednak pewni. Na giełdy akcji, a tym bardziej rynki wschodzące nie popłyną większe środki, dopóki inwestorzy nie będą pewni, że gorąca faza konfliktu między Izraelem i Iranem nie została zamknięta – uważa Michał Szukalski z Q Value.

Chociaż w poniedziałek na rynku było zdecydowanie spokojniej, to nie zmienia to faktu, że nasz główny indeks w ostatnim czasie i tak spuścił nieco z tonu. W ciągu ostatniego miesiąca WIG20 stracił na wartości ponad 3 proc. WIG20 znajduje się w kanale spadkowym od ponad miesiąca. Aktualnie cena odbiła się wykładniczej średniej kroczącej EMA 25 po jej wcześniejszym przebiciu w dół. Może to świadczyć o słabości indeksu. Istotny może być test wsparcia 2704,2 pkt. .08.