Cena spot złota spadła o 1,4 proc. do 3090,00 USD w wyniku realizacji zysków, po osiągnięciu rekordowego szczytu 3167,57 USD wcześniej tego samego dnia. Kontrakty terminowe na złoto w USA spadły o 1,7 proc. do 3111,40 USD. Analitycy ostrzegają, że odwrócenie szczytu może doprowadzić do 2–3–dniowej korekty, chyba że cena złota wyraźnie przekroczy poziom 3167,84 USD.

Reklama

Złoto nadal korzysta z ubiegłorocznego rajdu, a ceny wzrosły o 18 proc. w 2025 r., ponieważ kombinacja czynników – w tym niepewności gospodarczej i geopolitycznej, solidnych zakupów banków centralnych i zwiększonych przepływów do funduszy ETF zabezpieczonych złotem – wsparła ten metal.

– Słabszy handel, wyższe koszty nakładów i malejące marże poważnie szkodzą giełdzie, a nieufność geopolityczna pogłębia się – powiedział Adrian Ash, dyrektor ds. badań w BullionVault. – Tak ponure perspektywy wzrostu gospodarczego stanowią idealne tło dla dalszych zysków złota.

Czytaj więcej Forex Złoto łamie kolejny psychologiczny pułap. Gdzie jest sufit? Gorączka złota trwa w najlepsze. W poniedziałek cena królewskiego kruszcu po raz pierwszy w historii przebiła poziom 3100 USD. Coraz więcej analityków podnosi prognozy cen dla tego met,alu szlachetnego twierdząc, że rajd może być kontynuowany.

Od początku roku cena złota wzrosła już o około 19 proc., co jest wynikiem kombinacji czynników, w tym niepewności ekonomicznej i geopolitycznej, zwiększonych zakupów przez banki centralne oraz wzrostu zainteresowania funduszami ETF opartymi na złocie.