Warren Buffett odchodzi z Berkshire Hathaway. Czy to powód do paniki czy raczej okazja?

Akcje Berkshire Hathaway, konglomeratu zarządzanego przez Buffeta straciły 6% w trakcie pierwszych godzin handlu, reagując na jego oświadczenie. Decyzja ta została przekazana inwestorom w trakcie 60 dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w siedzibie spółki, czyli w mieście Omaha w stanie Nebraska. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy giganta zebrało 40 tysięcy osób.

Reklama

Koniec ery Warrena Buffetta w Berkshire Hathaway

"Bądź chciwy, gdy inni się boją" – to jedno z fundamentalnych haseł Warrena Buffetta. Buffet przejął stery Berkshire Hathaway w 1965 roku, kiedy to podupadająca firma tekstylna wyceniana była poniżej 20 dolarów za akcję. Przekształcił ją w jeden z najcenniejszych holdingów w Stanach Zjednoczonych.

W miniony w piątek akcje klasy A Berkshire Hathaway osiągnęły rekordowy poziom 809 809 dolarów, przy kapitalizacji rynkowej sięgającej 1,2 biliona dolarów, co plasuje spółkę na ósmej pozycji wśród największych firm w USA. Wskaźnik cena do wartości księgowej, wynoszący obecnie około 1,8, sygnalizuje najwyższą wycenę od ponad 15 lat (średnia z ostatnich lat to około 1,5). Akcje spółki od momentu debiutu w latach 80 zyskały ponad 260 tysięcy procent, co daje średnioroczną stopę zwrotu na poziomie ok. 20%, co jest znacząco lepszym wynikiem niż S&P 500. Indeks w przeciągu tego okresu zyskał ponad 5000%, co daje roczną stopę zwrotu na poziomie ok. 10%.

Podczas gdy zarządzający funduszami nie mają najlepszego początku roku, Berkshire Hathaway zyskuje na ten moment ok. 12% od początku tego roku, siedząc na kilkuset miliardach dolarów gotówki w oczekiwaniu na lepsze czasy. Buffet wielokrotnie wykorzystywał kryzysy do inwestycji. Jego legendarny status umocnił się podczas globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku, kiedy to oportunistycznie zainwestował w Goldman Sachs, General Electric i Dow Chemical. Kluczem do tych transakcji było zgromadzenie znacznej gotówki przed kryzysem, co praktykował również w ostatnich latach.

Interesującym aspektem działalności Berkshire jest brak wypłaty dywidend i stosunkowo niedawne rozpoczęcie skupu akcji własnych. Strategia Buffetta opiera się na przekonaniu, że jego umiejętności inwestycyjne pozwalają na osiągnięcie wyższych stóp zwrotu z kapitału akcjonariuszy niż sam rynek czy indywidualni inwestorzy.