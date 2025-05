Były księgowy z Canadian Prairies, który dołączył do Berkshire poprzez przejęcie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w Des Moines w stanie Iowa, Abel pomógł przekształcić Berkshire Hathaway Energy w jeden z największych biznesów firmy poprzez serię przejęć i inwestycji.

Do 2018 r. Buffett zobaczył wystarczająco dużo, aby powierzyć Abelowi zarządzanie wszystkimi biznesami Berkshire poza operacjami ubezpieczeniowymi i dodać go do zarządu. Abel obecnie nadzoruje dziesiątki firm, w tym Benjamin Moore, Fruit of the Loom, Oriental Trading i See’s Candies. Buffett nadal zarządza większością portfela inwestycyjnego firmy i podejmuje decyzje dotyczące sposobu rozmieszczania kapitału.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Berkshire ze spadkiem zysków, rośnie za to góra gotówki Kontrolowany przez Warrena Buffetta wehikuł finansowy Berkshire Hathaway Inc. opublikował w sobotę wyniki za pierwszy kwartał tego roku, które pokazały znaczny spadek zysków operacyjnych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Konglomerat, który posiada udziały w firmach z branż ubezpieczeniowej, transportowej, energetycznej, detalicznej i innych, ostrzegł również, że cła mogą dodatkowo uderzyć w zyski.

Co zrobi nowy CEO Berkshire

Abel wyruszył w trasę słuchania, odwiedzając wiele firm Berkshire, aby spotkać się z ich dyrektorami i dowiedzieć się o ich działalności i wyzwaniach.

– On po prostu szybko się uczy – powiedział Troy Bader, dyrektor generalny International Dairy Queen. – Kiedy mamy coś, co musimy połączyć, co jest ważne, on zawsze znajduje sposób, aby być dostępnym.

Buffett słynął z tego, że jako menedżer nie wtrącał się, a Abel powiedział na sobotnim spotkaniu, że nadal pozwoli każdej firmie działać autonomicznie. Dodał jednak, że chętnie zasugeruje potencjalne możliwości wzrostu lub pomoże spółkom zależnym zidentyfikować ryzyko. To znak, że Abel może różnić się stylem jako dyrektor generalny.