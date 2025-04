Donald Trump ogłosił nowe cła odwetowe. "To co oni robią nam, my zrobimy im"

Prezydent Donald Trump ogłosił w Ogrodzie Różanym Białego Domu nowy pakiet ceł odwetowych wymierzonych przeciwko wszystkim partnerom handlowym Stanów Zjednoczonych. "To co oni robią nam, my zrobimy im" - powiedział Trump przed podpisaniem dokumentu.



Aktualizacja: 02.04.2025 23:03 Publikacja: 02.04.2025 22:15