Prezes PKO Banku Polskiego: kapitał ma swoje pochodzenie

Panu jako prezesowi banku z udziałem Skarbu Państwa wolno narzekać na podatek bankowy?

Ja narzekam na konstrukcję tego podatku. Sektor bankowy realnie patrzy na potrzeby finansowe państwa i żaden z dużych banków nie domaga się zniesienia podatku bankowego, tylko zmiany jego konstrukcji, żebyśmy nie byli karani za udzielanie kredytów. Trwają rozmowy - z udziałem również przedstawicieli Ministerstwa Finansów - dotyczące tego, co zrobić, aby przy podobnych, a nawet wyższych wpływach do budżetu zmienić podatek, by zdjąć dodatkowy koszt, który jest uwzględniany w marżach bankowych i powoduje, że jesteśmy w porównaniu z innymi krajami europejskimi mniej konkurencyjni. Wracając natomiast do sytuacji w sektorze bankowym, tak, jesteśmy zdekapitalizowani. Ostatnie lata to blisko 100 mld zł odpisów na ryzyko prawne w związku z portfelem frankowym. Dziś, patrząc krótkoterminowo, mamy możliwość odbudowania kapitałów i powinniśmy jako sektor bankowy rosnąć szybciej niż gospodarka po to, żeby budować sobie nadwyżkę kapitałową, żeby móc finansować potrzeby klientów i gospodarki w dłuższej perspektywie.

W dłuższej? Na ile lat może wystarczyć teraz zbudowana nadwyżka kapitałowa?

Mówimy o perspektywie przynajmniej 10-20-letniej. Dziś udzielone przez sektor bankowy finansowanie dla firm to równowartość blisko 80 proc. inwestycji dokonywanych rocznie przez przedsiębiorstwa. Sektor musi być silny i mieć te nadwyżki kapitałowe oraz rozwijać się w tempie powyżej wzrostu gospodarczego, żeby kumulować kapitał na kolejne lata. Nie ma innej drogi. W pełni zgadzam się z poglądem, że mamy do czynienia z kompletną zmianą geopolityczną i dzisiaj wszystkie ręce na pokład, bo kapitał ma znaczenie.

I „Poland first”?

Oczywiście. Po to, żebyśmy przyciągnęli wzrost gospodarczy i gonili już nie tylko takie kraje jak Hiszpania, ale i te najbardziej rozwinięte. Mamy na to szanse. Choćby biorąc pod uwagę tzw. gen przedsiębiorczości, który drzemie w polskiej gospodarce. Nasze firmy, przechodząc przez cykle koniunkturalne, nauczyły się radzić sobie z różnymi turbulencjami. Dziś potrzebują zaś wsparcia, finansowania i szybkich decyzji kredytowych po to, żeby się rozwijać. A potrzeby są ogromne. W samej energetyce, w perspektywie najbliższych pięciu lat, potrzebnych będzie blisko 300 mld zł. Połowa z tych pieniędzy będzie pochodziła z sektora bankowego. Kolejna sprawa - przemysł zbrojeniowy. Bardzo liczymy na to, że firmy, z Polską Grupą Zbrojeniową na czele, zaczną przychodzić do nas z dużymi projektami inwestycyjnymi. Partnerskie relacje budujemy również z małym i średnim biznesem, modyfikujemy nasze procesy decyzyjne, aby było szybciej, elastyczniej i aby koszt kredytu był jak najniższy. Ten zresztą będzie spadał, bo najprawdopodobniej jesteśmy w przededniu obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Brzmi jak apel „lubcie banki”.

Nieprawdą jest bowiem stwierdzenie, że my nie chcemy udzielać finansowania. Walczymy z tym przesłaniem od dawna. Banki przecież żyją z finansowania biznesu i klientów indywidualnych. PKO Bank Polski w ciągu najbliższych trzech lat przeznaczy kolejne 100 mld zł. na finansowanie polskiego biznesu po to, aby być partnerem w rozwoju polskich firm i polskiej gospodarki.

Na co dokładnie pójdą te środki?

Zapraszamy do PKO BP wszystkich, od jednoosobowych działalności gospodarczych oraz małych i średnich firm, przez samorządy, na wielkich korporacjach kończąc. Oczywiście, jako sektor bankowy nie możemy brać na siebie ponadnormatywnego ryzyka, bo działamy zgodnie z regulacjami, ale pieniądze czekają na wszystkich, którzy mają dobre i wiarygodne biznesplany z odpowiednim poziomem zabezpieczeń, bo pieniądze, o których mówię, to środki naszych deponentów. Chcemy precyzyjnie udzielać finansowania wszystkim, którzy tego potrzebują i pozytywnie przejdą ocenę ryzyka kredytowego. A moment na rozpoczęcie współpracy z bankiem jest bardzo dobry, czekamy bowiem na obniżki stóp procentowych NBP, które powinny dać duży oddech polskim klientom indywidualnym i firmowym.