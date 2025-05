Pomoc państw Azji Wschodniej w odbudowie Ukrainy

Oznacza to, że Polska powinna zabiegać o zwiększone zaangażowanie Korei Południowej w regionie. Bardzo perspektywiczny kierunek współpracy stanowi w szczególności powojenna odbudowa Ukrainy – co mogłoby odbywać się we współpracy z Japonią. Umożliwiłoby to bowiem koreańskim firmom ekspansję na kolejny perspektywiczny rynek, co byłoby ułatwione przez ich silną obecność w Polsce. Włączenie Ukrainy do łańcuchów wartości rozwiniętych rynków jak Japonia czy Korea Południowa zwiększyłoby zaś bezpieczeństwo jej samej, ale też Polski i całego regionu.

Nie można także zapomnieć o zaangażowaniu Tajwanu – w latach 2022–2023 Tajpej przekazał bowiem równowartość 40 mln USD oraz 600 ton towarów humanitarnych w ramach funduszu pomocy. W związku z poczuciem solidarności wywołanym atakiem agresywnego sąsiada, co przypomniało Tajwańczykom o zagrożeniu chińską inwazją, Tajpej planuje włączyć się także w powojenną odbudowę Ukrainy. W tym celu Tajwan nawiązuje bliższą współpracę z państwami regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które w ostatnich latach zdecydowały się na zacieśnienie ich tajwańskich relacji kosztem Chin – w szczególności z Litwą, Słowacją i Czechami.

Polska, by nie zaprzepaszczać swoich relacji z Państwem Środka, najprawdopodobniej nie powinna jednak obecnie angażować się w oficjalne rozmowy z Tajwanem o współpracy w ramach powojennej odbudowy Ukrainy – choć niewykluczone, że w przyszłości będzie to mogło mieć miejsce w sposób dyskretny. W razie powodzenia w zachęcaniu tajwańskich inwestorów do rozwoju półprzewodnikowego hubu w Polsce, Ukraina stanie się bowiem potencjalnie ważnym rynkiem w łańcuchach produkcji mikroczipów, co wynika m.in. z pokaźnych złóż metali ziem rzadkich występujących na jej terytorium.

Przed Polską tym samym ogromne wyzwanie – jak i szansa – na koordynację japońskich, koreańskich i do pewnego stopnia tajwańskich działań, służąc zarówno jako hub logistyczny, jak i za ważnego partnera dla azjatyckich inwestorów. Współpraca z Tajwanem wydaje się być tutaj najdelikatniejszą dyplomatyczną kwestią, jednak w kontekście niedawnego (nie)zakwalifikowania Polski przez amerykańską administrację do grona „bliskich sojuszników” na potrzeby importu wysokorozwiniętych mikroczipów stanowi także potencjalnie najważniejsze zagadnienie, mogące wpłynąć na dalszy kierunek rozwoju regionu.