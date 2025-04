Chiny zawiesiły część karnych ceł na import z USA?

Magazyn Caijing doniósł, że Chiny zniosły odwetowe cła w wysokości 125 proc. na niektóre importowane półprzewodniki z USA. Co najmniej osiem kodów taryfowych związanych z układami scalonymi zostało zwolnionych z ceł karnych, wynoszących łącznie 125 proc., nałożonych wcześniej w tym miesiącu w odpowiedzi na podwyżki amerykańskich ceł na produkty chińskie. Zwolnienia nie objęły układów pamięci. Chińskie władze celne poinformowały w czwartek krajowe firmy, że jeśli w dniach od 10 do 24 kwietnia opłaciły cła na półprzewodniki, które później wyłączono z karnej stawki, mogą ubiegać się o zwrot wydanych środków.

Reklama

Czytaj więcej Gospodarka światowa Amerykańskie taryfy to największy szok handlowy w historii Niepewność związana ze zmianami polityki administracji Trumpa może spowodować recesję, wszelkie zaś zmiany polityki mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku – uważa Paul Krugman, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Chińska administracja celna nie wydała jednak oficjalnego, publicznego komunikatu w tej sprawie. Milczy na ten temat Chińskie Stowarzyszenie Przemysłu Półprzewodnikowego. Artykuł magazynu Caijing został natomiast po kilku godzinach usunięty z jego strony internetowej i oficjalnego kanału WeChat. Możliwe więc, że władze Chin nie chcą się publicznie przyznać do tego, że wykonały „krok wstecz” w wojnie handlowej z USA.

Czy jest szansa na złagodzenie wojny handlowej?

Jeśli informacje podane przez Caijing się potwierdzą, to zawieszenie niektórych ceł przez Chiny może sygnalizować złagodzenie wojny handlowej między dwiema największymi gospodarkami świata oraz zamiar Pekinu, by ograniczyć zakłócenia w łańcuchu dostaw półprzewodników. W pierwszym kwartale 2025 roku Chiny importowały układy scalone o wartości 88 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 3,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. 12 kwietnia Chiny nałożyły cła w wysokości 125 proc. na wszystkie importy z USA w odwecie za „wzajemne taryfy” administracji Trumpa. 11 kwietnia Chiny wyjaśniły swoje przepisy celne, stwierdzając, że pochodzenie półprzewodników będzie określane na podstawie miejsca produkcji. Oznacza to, że tylko układy wyprodukowane w USA podlegają dodatkowym cłom, podczas gdy układy zaprojektowane w USA, ale produkowane gdzie indziej, pozostają zwolnione.