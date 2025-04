Czytaj więcej Inwestycje Polscy inwestorzy liczą na Wall Street i technologie 36 proc. polskich inwestorów indywidualnych ocenia, że rynek USA wygeneruje najwyższe stopy zwrotu w 2025 roku, wyprzedzając Europę (28 proc.) i Chiny (25 proc.). Najbardziej atrakcyjny sektor to wciąż technologie.

Inwestorzy dywersyfikują swoje portfele w różnych branżach

Procent inwestorów posiadających akcje krajowe (52 proc.), obligacje krajowe (51 proc.) i zagraniczne obligacje (27 proc.) pozostał stabilny. W pierwszym kwartale 2025 roku liczba posiadaczy akcji zagranicznych spadła o 3 proc. do 33 proc., a liczba inwestujących w kryptowaluty wzrosła o 2 proc. (do łącznie 54 proc.). Z kolei procent inwestorów mających w swoim portfelu towary spadł z 32 proc. do 28 proc. Klasą aktywów, która również zaliczyła spadek, jest gotówka (62 proc.). Obniżka wyniosła 2 proc. w porównaniu do końca 2024 roku.

Inwestorzy indywidualni na całym świecie coraz częściej dywersyfikują swoje portfele. Patrząc globalnie, w tym kwartale są bardziej skłonni do posiadania akcji w sektorze dóbr konsumpcyjnych (+12 proc.), następnie w branży górniczej (+9 proc.), materiałowej (+8 proc.), energetycznej (+6 proc.), usług finansowych i technologii (po +5 proc.), podczas gdy odsetek inwestujących w dobra luksusowe pozostał bez zmian. W Polsce technologia pozostaje wciąż najchętniej wybieranym obszarem inwestycyjnym, decyduje się na nią 16 proc. badanych. Polacy coraz częściej inwestują także w nieruchomości i usługi finansowe (wzrost o 3 proc. w obu przypadkach). Wzrost można zaobserwować także dla dóbr konsumpcyjnych (+5 proc.).

– Polscy inwestorzy nadal bardzo mocno wierzą w amerykański sektor technologiczny, mimo bardzo wysokich wycen tych spółek. Wzrost zaangażowania w sektor dóbr konsumpcyjnych o 5 proc. sugeruje natomiast zwrot w stronę bardziej defensywnych branż. Ostrożne podejście do sytuacji gospodarczej widać też w rosnącej dywersyfikacji portfeli w różnych branżach. Jednak hitem inwestycyjnym w Polsce cały czas pozostają banki i instytucje finansowe, które w portfelu posiada aż 68 proc. inwestorów. Popularność tej branży ostatnio jeszcze wzrosła, co sugeruje, że inwestorzy nie wierzą w szybkie obniżki stóp procentowych – uważa analityk eToro.

Rośnie zaufanie do Europy, ale także do USA

Ponad jedna trzecia (34 proc.) polskich inwestorów wskazuje Europę jako region o największym potencjale długoterminowych zwrotów i jest to wzrost aż o 6 proc. w stosunku do IV kwartału 2024 r. Mimo ostatniej niepewności na rynku amerykańskim, liczba osób, które wierzą, że może on zapewnić im długoterminowe zyski, także wzrosła – z 36 proc. do 40 proc. Z kolei liczba inwestorów indywidualnych, którzy ufają potencjałowi rynków wschodzących, wzrosła z 16 proc. do 19 proc. Natomiast Chiny zanotowały zauważalny spadek z 25 proc. do 18 proc.

– Rynki europejskie pozostawały w ostatnich latach w cieniu amerykańskich spółek wzrostowych. Jednak przy rosnącej niepewności związanej z polityką gospodarczą USA oraz ryzykiem nadmiernej koncentracji w głównych indeksach coraz więcej inwestorów zwraca się ku Europie. Atrakcyjne wyceny, polityki wspierające rozwój oraz ostatnie dobre wyniki w kluczowych obszarach, takich jak obrona, energetyka czy dobra luksusowe, zwiększają zainteresowanie tym regionem. Tym bardziej, że indeksy w Europie w tym roku radzą sobie lepiej niż amerykańskie – WIG20 od początku roku wzrósł o 24 proc. – zauważa Paweł Majtkowski.