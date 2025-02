Polscy inwestorzy liczą na Wall Street i technologie

Inwestorzy indywidualni na całym świecie w 2025 roku kierują swoje zainteresowanie na rynek akcji w USA, sektor technologiczny i kryptowaluty – wynika z najnowszego kwartalnego raportu „Puls Inwestora Indywidualnego”, przygotowanego przez platformę eToro. W Polsce dominującymi sektorami w portfelach inwestorów są technologie, nieruchomości, energetyka oraz usługi finansowe.

W badaniu przeprowadzonym wśród 10 000 inwestorów indywidualnych z 12 krajów 45 proc. respondentów wskazało, że to rynek amerykański zapewni najwyższe stopy zwrotu w 2025 roku, wyprzedzając Chiny (24 proc.) i Europę (20 proc.). W Polsce dane te wynoszą odpowiednio: 36 proc. dla rynku USA, 28 proc. dla Europy i 25 proc. dla Chin.

Na pytanie o rynek akcji z największym potencjałem stóp zwrotu w 2025 roku, 56 proc. globalnych respondentów wybrało swój rynek krajowy. W Polsce 51 proc. inwestorów również wskazało na krajowy parkiet. W Europie inwestorzy z największym optymizmem patrzą na perspektywy rynków w swoim regionie: 23 proc. Niemców, 21 proc. Francuzów, 25 proc. Hiszpanów, 21 proc. Włochów i 29 proc. Holendrów uważa, że Europa będzie najlepiej prosperującym rynkiem w 2025 roku. W Polsce 28 proc. respondentów podziela tę opinię.

– Wśród polskich inwestorów wiarę w to, iż to właśnie Stany Zjednoczone przyniosą w tym roku najwyższe zyski, deklaruje 36 proc. badanych – podczas gdy wśród inwestorów globalnych ten odsetek wynosi 45 proc. Wynika to z faktu, że wielu polskich inwestorów wciąż nie inwestuje na rynkach światowych, koncentrując się głównie na rynku lokalnym. Niestety oznacza to w ostatnich latach brak możliwości zarabiania na najnowszych trendach, których przedstawicieli nie znajdziemy na warszawskim parkiecie – komentuje Paweł Majtkowski, analityk eToro.