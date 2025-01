Kuczyński z DI Xelion: Polskie aktywa w styczniu odżyły

W poprawie nastrojów na rynkach pomagały też, dalekie od przedwyborczych pogróżek prezydenta Trumpa, zapowiedzi podwyżek ceł. Owszem, prezydent powiedział, że już 1 lutego mogą wejść w życie cła na produkty importowane z Kanady i Meksyku, ale jakoś wątpię, żeby to rzeczywiście się stało. Jeśli chodzi o Chiny to na razie jest mowa o cłach na poziomie dziesięciu procent, co najpewniej mało kogo wystraszy.

„Umiarkowane” zapowiedzi osłabiły dolara

Kurs EUR/USD wzrósł z blisko 1,02 USD do ponad 1,04 USD. Niewiele, ale nawet to wystarczyło do znacznego umocnienia złotego, który prawie zawsze jest pozytywnie skorelowany z kursem euro do dolara. Im silniejsze jest euro tym niżej ląduje kurs złotego nie tylko do dolara, ale i do euro. Tym razem kurs EUR/PLN pokonał poziom 4,25 PLN, który to poziom od ponad roku usiłował pokonać kilkanaście razy. Zobaczymy jeszcze czy szybko nad ten poziom nie powróci. Na rynkach finansowych takie pułapki nie są rzadkie.

Podejrzewam, że po prostu rozpoczęła się gra pod zawieszenie broni w Ukrainie. Zawdzięczamy to wypowiedziom Trumpa, który dzień przed tym przełamaniem wsparcia mówił, że jeśli Rosja nie przystąpi do negocjacji to zastosuje najsilniejsze możliwe sankcje. Zakładam, tak jak i zapewne cały rynek, że Rosja do rozmów przystąpi tyle, że nie wiadomo jak się one zakończą. Trump nie mówił o tym jak zamierza zakończyć wojnę. Dawał jednak znać, że może to potrwać kilka miesięcy. Generał Keith Kellogg, którego Trump obsadził w roli specjalnego wysłannika do spraw Rosji i Ukrainy, mówi, że cały proces zakończy się w ciągu stu dni.

Miejmy nadzieję, że tak się właśnie stanie, bo przecież dla polskiej gospodarki, akcji, waluty to jest najważniejszy temat. Nie jest to jednak rzecz pewna. Może się bowiem okazać, że nie tylko wojna się nie zakończy, ale Władimir Putin obrazi czymś Donalda Trumpa, a to wprowadzi wojnę na kolejny stopień eskalacji. Wiadomo, co stałoby się wtedy z naszymi aktywami.

W chwili pisanie tego tekstu doskonale zachowywała się również GPW. Na wykresie indeksu WIG już 21 stycznia powstała formacja oRGR (odwrócona głowa z ramionami), czyli sygnał kupna. Na wykresie WIG20 tego dnia linia szyi formacji została naruszona, a następnego dnia wzrost indeksu dał potwierdzenie – i tutaj formacja oRGR powstała. Zapowiada ona wzrost indeksu przynajmniej do poziomu z maja – czerwca 2024 (okolice 2550 pkt). Proszę jednak pamiętać, że analiza techniczna ma około 55% skuteczności...