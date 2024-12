ESRS S1 – własne zasoby pracownicze – Raportowanie o oddziaływaniu na własnych pracowników i nie tylko

ESRS S1 nie obejmuje osób wykonujących pracę w łańcuchu wartości spółki na wyższym ani niższym szczeblu – te podmioty uwzględniono w ESRS S2 ukierunkowanym na pracowników w łańcuchu wartości.

Jaki jest cel standardu ESRS S1?

Celem standardu ESRS S1 jest ułatwienie zrozumienia tego, jak spółka wpływa na swoje własne zasoby pracownicze, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Istotne jest tutaj określenie wszelkich działań podjętych w celu zapobiegania negatywnym wpływom przedsiębiorstwa, zarówno rzeczywistym, jak i potencjalnym, a także – w przypadku gdy negatywny wpływ występuje – określenie działań podjętych w celu łagodzenia lub naprawy jego skutków. Przedsiębiorstwa powinny mieć wypracowane ogólne podejście (politykę) do kwestii identyfikacji wszelkich istotnych wpływów na własne zasoby pracownicze oraz zarządzania tymi wpływami w odniesieniu do warunków pracy, równego traktowania i równych szans dla wszystkich, a także innych praw związanych z pracą. Celem ESRS S1 jest też umożliwienie zrozumienia stopnia, w jakim jednostka spełnia wymogi lub przestrzega międzynarodowych i europejskich instrumentów i konwencji dotyczących praw człowieka.

Jakie informacje są wymagane zgodnie z ESRS S1?

ESRS S1 rozszerza zakres informacji wymaganych zgodnie z ogólnych standardem ESRS 2 SBM-2 i SBM-3 właśnie o kwestie związane z własnymi zasobami pracowniczymi, a ponadto przewiduje dodatkowe specyficzne ujawnienia.

W ramach ESRS S1 przedsiębiorstwa są zobowiązane do ujawniania informacji dotyczących: polityki związanej z własnymi zasobami pracowniczymi (ESRS S1-1), procedury współpracy z własnymi zasobami pracowniczymi i przedstawicielami pracowników w kwestiach wpływów (ESRS S1-2), procesów niwelowania negatywnych oddziaływań i kanałów zgłaszania problemów (ESRS S1-3) oraz podejmowania działań dotyczących istotnych oddziaływań na własne zasoby pracownicze oraz stosowania podejść służących zarządzaniu istotnymi rodzajami ryzyka i wykorzystywaniu istotnych możliwości związanych z własnymi zasobami pracowniczymi oraz skuteczność tych działań (ESRS S1-4).

Polityki związane z własnymi zasobami pracowniczymi (ESRS S1-1)

W zakresie ESRS S1-1 należy przedstawić rodzaje polityki mające na celu zarządzanie istotnymi oddziaływaniami na własne zasoby pracownicze oraz związanymi z nimi możliwościami i ryzykiem. Oznacza to, że przedsiębiorstwa muszą ujawniać, w jaki sposób identyfikują i oceniają istotne wpływy swojej działalności na swoje zasoby pracownicze oraz jak nimi zarządzają lub wprowadzają działania naprawcze. Przedsiębiorstwo musi wskazać, czy jego polityka obejmuje określone grupy w ramach własnych zasobów pracowniczych, czy dotyczą całości własnych zasobów pracowniczych. Przedsiębiorstwa muszą również opisać, w jaki sposób uwzględniają poszanowanie praw człowieka, a także oświadczyć, czy ich polityka odnosi się do kwestii handlu ludźmi, pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz pracy dzieci.

Współpraca z własnymi zasobami pracowniczymi (ESRS S1– 2)

Przedsiębiorstwa muszą również ujawniać realizowane przez siebie ogólne procesy współpracy z osobami należącymi do własnych zasobów pracowniczych i przedstawicielami pracowników. Chodzi tu o pokazanie, czy i w jaki sposób opinie tych osób wpływają w przedsiębiorstwie na proces decyzyjny. Ujawnienia obejmują m.in. wyjaśnienie, czy do współpracy z osobami należącymi do własnych zasobów pracowniczych dochodzi bezpośrednio, czy przez przedstawicieli oraz wyjaśnienie etapu lub etapów, na których ma miejsce współpraca, jej rodzaju i częstotliwości, z jaką do niej dochodziło. Przedsiębiorstwa powinny wyznaczyć osobę odpowiedzialną za dopilnowanie, aby współpraca faktycznie miała miejsce. Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma wdrożonego takiego procesu współpracy, to powinno ten fakt ujawnić i określić, kiedy planuje wprowadzić odpowiedni proces.