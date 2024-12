Czym jest plan transformacji?

Plan transformacji stanowi kluczowe zagadnienie wśród wymogów ujawnieniowych i dotyczy działań organizacji na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. W planie tym istotne jest uwzględnienie wiedzy o dotychczasowych, bieżących oraz przyszłych działaniach jednostki w zakresie łagodzenia wpływu na środowisko, w tym klimatu. Ma to na celu zapewnienie, że strategia oraz model biznesowy organizacji są dostosowane do przejścia na zrównoważoną gospodarkę zgodnie z celem ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C, na które kładzie nacisk porozumienie paryskie, oraz z założeniem osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. W odpowiednich przypadkach plan ten uwzględnia również ekspozycję jednostki na działalność związaną z węglem, ropą naftową i gazem. Wskazane wymogi należy interpretować jako obowiązek dochowania należytej staranności, a nie gwarancję osiągnięcia konkretnego rezultatu. Z uwagi na charakter zobowiązania opartego na staranności ważne jest uwzględnienie postępów osiąganych przez przedsiębiorstwa oraz złożoności i dynamicznego charakteru transformacji klimatycznej. Plan powinien obejmować czasowo określone cele związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, ustalone na rok 2030 oraz na kolejne pięcioletnie okresy aż do roku 2050. Cele te powinny opierać się na solidnych dowodach naukowych – tam, gdzie to konieczne – zawierać bezwzględne wskaźniki redukcji emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1, 2 i 3. Warto dodać, że w planie transformacji spółka uwzględnia nie tylko własne operacje, lecz również przyjmuje cele redukcji emisji CO2 w ramach swojego łańcucha wartości. Plan powinien także uwzględniać konkretne działania mające na celu realizację strategii klimatycznej przedsiębiorstwa, oparte na zweryfikowanych naukowo dowodach. Te dowody muszą być zgodne z ograniczeniem globalnego ocieplenia do 1,5°C, zgodnie z definicją Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (ang. The Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) i uwzględniać zalecenia europejskiego komitetu doradczego ds. zmiany klimatu.

Ponadto plan transformacji powinien być w pełni osadzony w nadrzędnej strategii przedsiębiorstwa i być aktywnie wspierany przez organy zarządzające. Integracja ta zapewnia, że cele klimatyczne przedstawione w owym planie nie są traktowane jako samodzielne cele, ale przeplatają się z długoterminowym planowaniem korporacyjnym. W ten sposób organizacje mogą dostosować swoje zamierzenia do ogólnych celów biznesowych, zapewniając strategiczne i zarządcze zaangażowanie w działania na rzecz klimatu.

Jak przygotować plan transformacji?

Opracowanie planu transformacji jest decyzją o wymiarze strategicznym dla spółki – może istotnie wpływać na jej model biznesowy, kwestie pracownicze i relacje z dostawcami lub klientami. Standardy raportowania ESRS nie nakazują posiadania planu transformacji, ale nakreślają, co spółka musi zaraportować w obszarze E1-1. Zatem przygotowanie planu transformacji wymaga zebrania niezbędnych danych i informacji w celu przedstawienia następujących ujawnień:

a) objaśnienie, w jaki sposób cele jednostki odnoszą się do ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu 1,5°C, zgodnie z porozumieniem paryskim, poprzez odniesienie do celów redukcji emisji gazów cieplarnianych;

b) opis zidentyfikowanych dźwigni dekarbonizacyjnych oraz planowanych kluczowych działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz łagodzenia zmian klimatu;