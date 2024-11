Kamil Stolarski, Santander Bank: Bankowa hossa wróci. W II półroczu 2025 r.

Po wygranej Kamali Harris będzie mocniejsza reakcja? Raczej negatywna, skoro rynek liczył na Trumpa?

Uderzająca różnica między kandydatami jest np. co do opodatkowania dużych firm czy sytuacji budżetu. Rynek dzisiaj obstawia, że budżet będzie w gorszej kondycji, jeśli wygra Trump. Jeżeli będzie odwrotnie, to pierwszy będzie spadek rentowności obligacji. To jednocześnie osłabi dolara.

W USA są też wybory do Kongresu, co stwarza kilka wariantów ostatecznych wyników. Która z opcji byłaby najlepsza dla rynków finansowych?

Jedna z ekip jest lepsza dla walut, druga dla rynku obligacji. Jestem z rynku equity, więc najbardziej pozytywne byłoby utrzymanie przywilejów finansowych, które mają duże firmy. A gwarantem tego byłby Trump i jego ekipa w Kongresie. Dla USA to byłoby najmocniejsze. To by oznaczało też mocnego dolara, co niekoniecznie byłoby dobre dla rynków wschodzących, w tym dla Polski.

Najgorszy scenariusz po zakończeniu głosowania, to kwestionowanie wyników. Wtedy nerwowość na rynkach utrzymałaby się dłużej.

Raczej tak. Nawet duzi inwestorzy w Polsce zaczynają się zastanawiać nad jakością amerykańskiej demokracji. Zwiększona niepewność oznacza, że ludzie boją się podejmować decyzje inwestycyjne.