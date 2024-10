Złagodzenie konfliktu Izraela z Iranem sprowokowało ostrą wyprzedaż ropy

Cena ropy gatunku Brent spadała w poniedziałek po południu o 6,5 proc., schodząc w okolice 71 USD za baryłkę. Ropa gatunku WTI zniżkowała o ponad 6 proc., a za jej baryłkę płacono po południu 67,3 USD. Od wrześniowego dołka dzieliły ją już tylko nieco ponad dwa dolary. Rynek reagował w ten sposób na sobotni, bardzo ograniczony atak Izraela na Iran.

Widmo nadprodukcji

Inwestorzy wyraźnie uznali, że ryzyko zakłócenia dostaw surowca z Bliskiego Wschodu mocno się oddaliło. Izraelski atak na Iran był zaskakująco mały i ominął instalacje naftowe. Odpowiedź Iranu również była powściągliwa.

– To sugeruje, że premia wojenna zaczyna słabnąć na rynku, a uwaga inwestorów przesuwa się na kwestię podaży w 2025 r. To może prowadzić do tendencji spadkowej cen ropy, gdy wchodzimy w ostatnie miesiące roku – twierdzi Kathleen Brooks, szefowa działu analiz XTB.

– Jeśli napięcia na Bliskim Wschodzie osłabną jeszcze bardziej albo dojdzie do poważnych rozmów pokojowych, to cena ropy może spaść do 60 USD za baryłkę. Traderzy przesuwają bowiem swoją uwagę na kwestię nadchodzącej nadpodaży surowca w 2025 r. Może do tego dojść zwłaszcza wtedy, gdy stymulacja gospodarcza w Chinach rozczaruje – uważa Stephen Innes, analityk z firmy SPI Asset Management.