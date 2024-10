Jak oszczędzać na kontach IKE i IKZE?

Jak konta IKE i IKZE mają się do małżeństw i rodzin. Można prowadzić je wspólnie?

Nie bez powodu rachunki IKE i IKZE nazywane są indywidualnymi rachunkami, a to oznacza, że nie ma możliwości rozliczania się wspólnie.

Z drugiej jednak strony sytuacje życiowe są różne. Co się dzieje z pieniędzmi zgromadzonymi na IKE i IKZE w przypadku śmierci właściciela rachunku?

W przypadku IKE i IKZE mamy do czynienia z dziedziczeniem pieniędzy. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w takich przypadkach nie ma podatku od spadku i darowizn. Dodatkowo istnieje także możliwość wypłaty środków bez opodatkowania. Jedynie w przypadku IKZE występuje ryczałtowy podatek dochodowy w wysokości 10 proc., tak jak przy normalnym procesie wypłaty. Zakładając rachunek, można oczywiście wskazać osoby, które będą mogły dysponować pieniędzmi po śmierci prowadzącego IKE lub IKZE.

Czym te dwa produkty różnią się od siebie?

Idea stojąca za jednym i drugim rozwiązaniem jest ta sama. Chodzi o to, abyśmy mogli w długim terminie odkładać pieniądze i po osiągnięciu określonego wieku i spełnieniu określonych wymagań mogli je wypłacić, nie płacąc podatku Belki. Są jednak szczegółowe aspekty, które różnią IKE i IKZE. W przypadku IKE sytuacja jest stosunkowo prosta. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to rachunek maklerski, za pomocą którego po spełnieniu odpowiednich warunków nie zapłacimy podatku Belki od zysków. W przypadku IKZE jest ta dodatkowa korzyść w postaci odliczenia wpłaconych środków od przychodów wykazywanych w rocznym rozliczeniu podatkowym. Tutaj jednak, w momencie osiągnięcia 65 lat, bo wtedy uzyskujemy uprawnienia do wypłaty z IKZE, trzeba zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości 10 proc.

Jak duże są korzyści podatkowe związane z IKE i IKZE?

Co roku te korzyści są doskonale znane, bo wiążą się one też z limitami wpłat. W przypadku IKE w tym roku można wpłacić 23 472 zł, czyli trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Jeśli chodzi o IKZE, osoby zatrudnione na etacie mogą maksymalnie wpłacić 9388,8 zł, a osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą wpłacić 14 083,20 zł. Tak jak wspomniałam, korzyści podatkowe w przypadku IKE i IKZE to zwolnienie z podatku Belki. W przypadku IKZE mamy też tę korzyść prawie natychmiastową w postaci odpisu podatkowego. Jest ona szczególne atrakcyjna dla osób, które wpadają w wyższy próg podatkowy. Dla nich w tym roku korzyść podatkowa wynosi ponad 3 tys. zł, w przypadku osób na etacie i ponad 4,5 tys. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Życie pisze różne scenariusze. Czasami potrzebujemy dodatkowych pieniędzy. Czy można sięgnąć po pieniądze zgromadzone na IKE i IKZE?

To pytanie często przewija się w rozmowach z klientami. Muszę przyznać, że w tej kwestii jestem stanowcza. Oczywiście rozumiem, że takie sytuacje mogą się wydarzyć, ale zakładam, że nie jest to jedyny rachunek, za pośrednictwem którego odkłada się pieniądze. Można więc tak zabezpieczyć swój budżet, by mieć pieniądze na wydarzenia losowe poza IKE i IKZE. Jeśli decydujemy się na IKE i IKZE, to starajmy się jednak wykorzystać ich zalety. Jeśli jednak ktoś faktycznie zdecyduje się na wypłatę pieniędzy, to oczywiście jest to możliwe. W przypadku konta IKE można nawet dokonać częściowej wypłaty. Przedwczesne wypłacanie pieniędzy z IKE i IKZE jest jednak nieopłacalne podatkowo. Musimy bowiem zapłacić wszystkie podatki, jakie musimy płacić w przypadku normalnych rachunków maklerskich.

To jakie warunki muszą być spełnione, aby te korzyści wybrzmiały w pełni. Kiedy można wypłacić pieniądze z IKE i IKZE, by ich nie utracić?

Jeśli chodzi o IKE, uprawnienia do wypłaty pieniędzy bez podatku nabywamy w momencie uzyskania uprawnień emerytalnych. Są jednak też dodatkowe warunki. Trzeba bowiem także dodatkowo dokonywać wpłat na rachunek co najmniej przez pięć lat albo dokonać ponad połowy wartości wpłat nie później niż na pięć lat przed złożeniem wniosku o wypłatę. W przypadku IKZE uprawnienia nabywamy po ukończeniu 65. roku życia oraz przy dokonywaniu wpłat na IKZE co najmniej przez pięć lat kalendarzowych.