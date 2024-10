Wymogi ujawnieniowe ESRS E4 – Różnorodność biologiczna i ekosystemy

Wprowadzenie

Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i ochrona różnorodności biologicznej to kluczowe wyzwania stojące przed organizacjami w kontekście zrównoważonego rozwoju. Standard ESRS E4, będący częścią europejskich standardów raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS), kładzie szczególny nacisk na ujawnianie informacji dotyczących wpływu organizacji na różnorodność biologiczną i ekosystemy. Wprowadzenie obowiązku raportowania ma na celu nie tylko zwiększenie transparentności, ale także mobilizację firm do podejmowania realnych działań na rzecz ochrony bioróżnorodności. Dzięki temu organizacje będą mogły nie tylko lepiej zarządzać swoim wpływem na środowisko, ale również przyczyniać się do globalnych wysiłków na rzecz ochrony bioróżnorodności i zachowania równowagi ekologicznej.