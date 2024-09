W ciągu ostatnich trzech miesięcy znacząco wzrósł odsetek polskich inwestorów indywidualnych posiadających akcje, podczas gdy liczba inwestorów posiadających gotówkę spadła. W badaniu 10 000 inwestorów indywidualnych przeprowadzonym w 12 krajach wzięło udział 600 polskich respondentów. Liczba właścicieli akcji notowanych na lokalnym rynku wzrosła o ponad 31 proc, z 48 proc. do 63 proc., podczas gdy liczba polskich inwestorów posiadających akcje spółek notowanych na rynkach międzynarodowych skoczyła o 40 proc., z 30 proc. do 42 proc. Jednocześnie liczba posiadaczy aktywów gotówkowych spadła z 66 proc. do 64 proc. - wynika z danych z najnowszego kwartalnego raportu Puls Inwestora Indywidualnego opublikowanego na platformie inwestycyjnej eToro.



Jak zauważa Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce, główną przyczyną wzrostu zainteresowania akcjami wśród polskich inwestorów była dobra koniunktura oraz wzrosty na warszawskim parkiecie. – Od października 2023 roku do końca czerwca 2024 WIG i WIG20 wzrosły o prawie 40 proc., co jest szczególnie istotne po kilku latach słabszych wyników. Dodając do tego wzrosty na globalnych rynkach – S&P 500 wzrósł od początku roku o ponad 20 proc. – oraz gorączkę na akcjach spółek technologicznych i AI (akcje Nvidii wzrosły w tym roku o 138 proc.), otrzymujemy idealny przepis na wzrost zainteresowania rynkiem akcji – podkreśla Majtkowski.

Seniorzy wracają do akcji

Podczas gdy inwestorzy z praktycznie każdej grupy pokoleniowej zwiększyli w ciągu trzeciego kwartału swoje zaangażowanie w akcje, trend ten jest najbardziej widoczny wśród inwestorów seniorów (osób w wieku 55+). Seniorzy posiadający akcje notowane na rynku krajowym odnotowali wzrost o 49 proc. kwartał do kwartału (z 47 proc. do 70 proc.), podczas gdy ci inwestujący w spółki notowane na giełdzie zagranicznej odnotowali wzrost o 117 proc (z 12 proc. do 26 proc.).

Trend ten był znacznie mniej widoczny wśród najmłodszej grupy polskich inwestorów, pokolenia Z, w wypadku których w ciągu ostatnich trzech miesięcy odsetek posiadających akcje lokalne i międzynarodowe wzrósł odpowiednio o 5 proc i 7 proc.