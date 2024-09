Twój bieg może być efektywniejszy – automatyzacja procesów biznesowych i agenci AI

Dzień dobry

6.00 rano. Dzwoni budzik. W pośpiechu wstajesz, aby wziąć szybki prysznic i udać się na poranny trening. Zanim rozpoczniesz swoje 10 km, wkładasz słuchawki do uszu i włączasz BBC news. Przy śniadaniu włączasz tablet i przeglądasz analizy finansowe – najpierw Bloomberg, Reuters, S&P Capital. Pracę w biurze rozpoczynasz od spotkania z zespołem zarządzającym. Podejmujesz pierwsze decyzje. Twój dzień nabrał już tempa, a to dopiero początek. Później analizujesz raporty dotyczące sprzedaży, produkcji, przepływów finansowych oraz innych wskaźników operacyjnych. Czytasz tony dokumentów. Starasz się zrozumieć jak najwięcej – aktualną sytuację firmy, przeglądasz konta bankowe, przepływy gotówkowe – nie chcesz, żeby ci cokolwiek umknęło. Przygotowanie raportów giełdowych wymaga od ciebie zebrania konkretnych informacji. Musisz być na bieżąco ze zmianami prawnymi. Współpracujesz również z działem finansowym w celu zapewnienia zgodności raportów z wymogami regulacyjnymi. Obawiasz się, że znów nie zdążą przeprocesować odpowiednich danych w systemie, aby przygotować ci potrzebny raport. Resztę dnia w biurze spędzasz przyklejona do monitora – Yahoo Finance, Investing.com, MarketWatch – monitorujesz sytuację na rynku, działania konkurencji, prognozy rynkowe, analizy ekonomiczne, wskaźniki makroekonomiczne, kursy akcji, notowania na rynkach zagranicznych. Masa informacji. Na spotkanie następnego dnia musisz przygotować prezentację. Nie zdążysz skończyć, chcesz wrócić do domu. Utrzymanie work-life balance polega na przygotowywaniu jedną ręką kolacji dla rodziny, a drugą – dokończeniu prezentacji na jutrzejsze spotkanie z radą nadzorczą. Późnym wieczorem przeglądasz wszystkie nieodczytane maile z całego dnia – te ważne i te nieważne. Odpowiadasz na te najistotniejsze. Przygotowujesz się do następnego dnia. Prysznic. Zęby. Budzik zadzwoni za pięć godzin.