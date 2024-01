Czytaj więcej Kryptowaluty Co czeka bitcoina w 2024 roku? Bitcoin zaczął 2024 rok od wejścia na najwyższy od 21 miesięcy poziom. Najbardziej optymistyczna prognoza mówi o jego zwyżce nawet do 500 tys. dolarów.

Rynek obligacji skarbowych będzie podlegał zmienności w obliczu wycofywania płynności przez banki centralne i rosnącej podaży w celu sfinansowania rosnących deficytów, dlatego dla obligacji o dłuższym terminie do wykupu (plus 5 lat) Opti TFI zakłada utrzymanie rentowności na obecnych poziomach i powrót do wyższych premii za termin zapadalności.

Fed ma zacząć szybciej cykl obniżek od EBC, co zmniejszy różnice oprocentowaniu obligacji USA i Niemiec do około 100 pkt baz. Otworzyłoby to drogę do osłabienia dolara w okolice 1,15 w trakcie roku.

Jak wskazują zarządzający, złoto zachowuje się korzystnie w warunkach spadku krótkoterminowych stóp dolarowych. „Zakładając spadek w 2024 r. o około 100-150 pkt baz., istnieje przestrzeń do 10-20 proc. wzrostu cen złota” - podano. Popyt za strony banków centralnych (szczególnie krajów rozwijających się) nadal silnie wspiera ceny złota.